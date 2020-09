Pasajul suprateran ce va lega Parcul Cancicov de Cascada va costa 6,4 milioane de euro, contractul fiind deja semnat

Primarul Cosmin Necula a vorbit astăzi, într-o conferință susținută la intrarea în Parcul Cancicov, despre pasarela supraterană ce va traversa strada Mărășești și va uni zona Cascada de parc.

Proiectul ,,Traseul tineretului și Sportului” prevede construirea unei pasarele supraterane destinate exclusiv deplasărilor nemotorizate, peste Calea Mărășești, între Parcul Cancicov și str. Th. Aman. Coborârea de pe pasaj, în zona scărilor Cascada (care vor fi și ele modernizate), se va realiza printr-un picior de susținere prevăzut cu lifturi interioare și o rampă exterioară în spirală. Pasarela va avea 57 de metri și va fi destinată pietonilor și bicicliștilor.

Contract de 6,4 milioane de euro, semnat

„În momentul în care am ajuns primar în 2016, nu era niciun docuement în Primărie care să proiecteze angajamentul financiar, care, în momentul de față, municipiul Bacău l-a semnat cu Uniunea Europeană. Traseul nu a fost facil, am trecut prin diverse etape de calificare și am ajuns să avem Planul de Mobilitate Urbană și Strategia de Dezvoltare Urbană. După ce Uniunea Europeană a validat aceste proiecte, am trecut la următoarea etapă, proiecția lor așa cum ni le doream. În momentul de față suntem cu un contract semnat, de 6,4 milioane de euro care înseamnă această pasarelă pietonală și velo, care va lua ființă în municipiul Bacău cât de curând”, a declarat Cosmin Necula.

Primarul Necula a adăugat că pasajul, deși este privit cu neîncredere de unii, va fi realizat cât de curând, așa cum au fost realizate și alte investiții din oraș.

„Este o parte integrată din cei 27 de kilometri de pistă de bicicletă și ceea ce înseamnă conceptul nostru de oraș verde. Unii privesc cu scepticism acest proiect, dar așa cum am făcut Insula de Agrement sau rezerva de apă, care este gata în proporție de 90%, așa cum face și această pasarelă”, a mai spus Cosmin Necula.