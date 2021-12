Pandemia a dat peste cap tradițiile! Alaiul Datinilor nu se organizează, pentru al doilea an consecutiv

Pentru al doilea an consecutiv, faimosul alai al datinilor, care încânta băcăuanii înainte de trecerea dintre ani, nu se mai organizează. Motivul, la fel ca anul trecut, este situația pandemică.

Deși numărul persoanelor bolnave de COVID a scăzut în ultima perioadă, rata de infectare fiind în jur de 0,36 la mia de locuitori în județ și 0,32 la mie în municipiul Bacău, autoritățile au decis să nu își asume riscuri și să nu organizeze manifestarea dedicată sărbătorilor de iarnă, care aduna mii de băcăuani în centrul orașului.

„Este o situație delicată, vedem ce se întâmplă în Europa cu noua variantă. Am luat această decizie pentru a nu risca sănătatea băcăuanilor”, a declarat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău.

Alaiul Datinilor avea loc an de an, după Crăciun, și reunea formații din județele vecine, alături de trupe consacrate din județul Bacău, precum celebrii urși din Comănești. Pentru cei care vor totuși să îi vadă și în acest an, urșii din Comănești vor fi prezenți la manifestările organizate la vecinii din Iași, pe 18 decembrie, sau Vaslui, pe 19 decembrie.