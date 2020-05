Pacienți testați de 7-8 ori pentru COVID-19 pentru a fi externați. Câte persoane sunt testate de fapt în județul Bacău?

Potrivit metodologiei Ministerului Sănătății, pacienții infectați și tratați de Covid 19 trebuie să aștepte ca două teste consecutiv să fie negative, pentru a fi externați și declarați vindecați. Din acest motiv, și în Bacău sunt pacienți care au fost testați de 7-8 ori până au primit rezultatele negative.

„Noi am declarat vindecați și am externat 15 pacienți, dar sunt circa 30 de persoane care așteaptă rezultatele să fie negative și au fost testate de foarte multe ori. Sunt și pacienți la care am făcut 8 teste. Un pacient chiar ieri s-a externat după al optulea test”, a declarat Gelu Nicolcea, managerul Spitalului Onești. La unitatea suport Covid 19 sunt în prezent internați 112 pacienți, dintre care 92 confirmați. În medie, pacienții sunt internați două săptămâni, în funcție de gravitate, după care trebuie să rămână în izolare la domiciliu alte 14 zile.

Și la Spitalul Județean Bacău sunt pacienți testați de foarte multe ori până să se externeze. „Avem și noi cazuri care au fost testate de 5, 6, 7 ori. Sunt persoane care se negativează mai greu și da, mai rămân internate”, a declarat Adrian Popa, managerul SJU Bacău. De la Spitalul Județean au plecat vindecați fiind 20 de pacienți.

Singura unitate care a avut mai mult „noroc” este Spitalul Buhuși, de unde pacienții s-au externat mai repede. „Până acum am externat 2 pacienți vindecați, urmând ca astăzi, dacă rezultatele sunt bune, să mai plece 4”, a spus Constantin Poiană, managerul Spitalului Buhuși.

Câte persoane sunt de fapt testate?

Până ieri, erau 349 de pacienți confirmați cu noul coronavirus în județul Bacău. Totodată, până la sfârșit de aprilie, numărul total de teste efectuate în județ era de aproximativ două 2000. DSP nu precizează însă și numărul efectiv de persoane testate, ci doar numărul de teste. Având în vedere că numărul minim de teste efectuate unei singure persoane este de 3 pentru a fi externat, număr care poate ajunge la 8, se pune întrebarea câte persoane au fost de fapt testate în județ.