Opt partide și un independent, în Consiliul Local. Cum arată noul legislativ băcăuan

Consiliul Local Bacău va fi eterogen, în legislatura 2020-2024, după cum indică rezultatul votului din 27 septembrie. În alianțe sau de sine stătătoare, au intrat în „parlamentul local” opt formațiuni politice și un independent.

Cele 23 de mandate de consilier local au fost câștigate după cum urmează: PNL – USR-PLUS – 9, Alianța Social-Umanistă – 4, Pro România – 4, PER – 3, PMP – 2 și 1 independent:

Sebastian Cernic – PNL – USR-PLUS

Liviu Miroșeanu – PNL – USR-PLUS

Cristian Ghingheș – PNL – USR-PLUS

Violeta Urban – PNL – USR-PLUS

Ana Groza – PNL – USR-PLUS

Gabriel Lupu Stănică – PNL – USR-PLUS

Teodor Lazăr – PNL – USR-PLUS

Cătălin Bogdan Crețu – PNL – USR-PLUS

Cătălin Dinu – PNL – USR-PLUS

Cristina Breahnă Pravăț – Alianța Social Umanistă (PSD – PPU-SL)

Nucu Candet – Alianța Social Umanistă (PSD – PPU-SL)

Ioana Raluca Dinu – Alianța Social Umanistă (PSD – PPU-SL)

Laurențiu Chiciu – Alianța Social Umanistă (PSD – PPU-SL)

Aurelia Țaga – Pro România

Eusebiu Diaconu – Pro România

Gheorghe Huluță – Pro România

Romică Botoi – Pro România

Cristinel Manolache – PER

Cătălin Munteanu – PER

Dumitru Stângaciu – PER

Ion Melinte – PMP

Dragoș Ștefan – PMP

Dorin Chirilescu – independent