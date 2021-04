Opoziția, amendament de 21 milioane lei în Consiliul Local: „Dezvoltare și investiții pentru Bacău, fără clientelism politic marca Viziteu!”

PSD și celelalte formațiuni politice din Consiliul Local Bacău au anunțat că vor amenda propunerea de buget supusă discuției de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

În urma analizării proiectulul de buget pe 2021 al municipiului Bacău, consilierii locali ai Alianței Social Umaniste (PSD/PPU-SL), PRO România, PER și consilierul independent D. Chirilescu au hotărât să susțină un amendament comun, intitulat „Dezvoltare și investiții pentru Bacău, fără clientelism politic marca Viziteu”, se arată într-un comunicat de presă al PSD Bacău.

Concret, anunță social-democrații, amendamentul comun vizează realocarea a peste 21 de milioane lei, de la „Cheltuielile de funcționare”, către obiective de investiții și dezvoltare locală, având în considerare priorități precum combaterea pandemiei și întărirea sistemului medical, atragerea de fonduri europene și finanțarea unor obiective de investiții de care depinde siguranța cetățenilor și a orașului.

„Am descoperit, odată cu lecturarea proiectului de buget, sume umflate artificial și nejustificat disimulate în așa-zise cheltuieli de funcționare, sub alineate precum «Alte cheltuieli…», «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii…» etc, fără indicarea concretă a modului în care se dorea cheltuirea acestor fonduri publice”, afirmă PSD Bacău:

Considerăm că o administrație responsabilă nu „îngroapă” zeci de milioane lei în alocări cu destinație neclară, mai ales într-o perioadă complicată din punct de vedere fiscal, cu presiuni enorme asupra bugetului local, pe fondul urmărilor negative ale pandemiei.

În conformitate cu AMENDAMENTUL COMUN formulat de consilierii locali ai formațiunilor politice menționate & consilierul independent, propunem în principal:

– Asigurarea integrală a fondurilor pentru bursele elevilor, în sensul hotărârii deja aprobate de Consiliul Local (cuantumul prevăzut în proiectul de buget este complet insuficient și neacoperitor);

– Asigurarea fondurilor necesare pentru acordarea tichetelor valorice persoanelor vârstnice din Bacău, precum și creșterea plafonului de acordare a acestor tichete de la 1386 la 1500 lei;

– Susținerea funcționării clubului orașului, CSM Bacău, și asigurarea unui buget în acord cu promisiunile făcute de primarul Viziteu la întâlnirea cu antrenorii clubului, desfășurată în ianuarie la Centrul de Afaceri;

– Finanțarea programului „Clasa zero”, de modernizare și dotare a claselor pregătitoare și claselor a V-a;

– Acordarea a 2000 de lei pentru fiecare nou-născut băcăuan, sumă dată familiilor de tineri (cu condiția ca unul dintre părinți să aibă contract de muncă în derulare);

– Renovarea unor săli de sport, precum și acordarea de sprijin financiar ptr. mai multe asociații sportive.

– PENTRU SECȚIUNEA „DEZVOLTARE”, considerăm că prioritățile Primăriei Bacău trebuie să fie atragerea fondurilor europene și demararea lucrărilor pe proiectele de mobilitate urbană durabilă (care au contracte de finanțare semnate încă din toamna lui 2019), cofinanțarea investițiilor cu fonduri europene pe apă/canalizare (aplicația POIM/CRAB) și încheierea lucrărilor la Rezerva de apă, finalizarea pavilionului „Spital Municipal” și punerea în funcțiune în complementaritate cu SJU Bacău, reabilitarea și modernizarea Stadionului municipal (pe locația actuală), ecologizarea fostei gropi de gunoi (autoaprinsă în 2017), respectiv demararea lucrărilor la linia de tren urban, așa cum primarul a promis în Contractul cu băcăuanii din campanie.

Cu o parte din suma de 21 milioane lei „periată” de pe cheltuielile de funcționare, precum și prin realocarea unor sume prevăzute la secțiunea „Dezvoltare”, am suplimentat alocările bugetare pentru obiectivele de investiții enumerate mai sus după cum urmează:

– Finalizarea pavilionului „Spital Municipal” – plus 2 milioane lei;

– Reabilitarea și modernizarea Stadionului municipal (pe locația actuală) – plus 2 milioane lei;

– Ecologizarea fostei gropi de gunoi (celula 1) – plus 2 milioane lei;

– Demararea lucrărilor la trenul urban – plus 1 milion lei.

– Cu privire la subiectul stadionului municipal, atragem atenția că administrația Viziteu urmărește RELOCAREA STADIONULUI ÎN CARTIERUL CFR, pe strada Gușe, nicidecum reabilitarea arenei sportive pe locația ei actuală, respectiv str. Pictor Aman. În campanie, primarul promitea redeschiderea actualului stadion, după reabilitarea obiectivului.

În proiectul de buget pe 2021, Viziteu și-a schimbat radical optica, propunând finanțarea unui studiu vizând mutarea stadionului în cartierul CFR. Nu putem fi de acord cu această manoperă care, în substrat, ASCUNDE UN PRONUNȚAT INTERES IMOBILIAR, ÎN LEGĂTURĂ CU TERENUL DE SUB ACTUALUL STADION.

Primarul Viziteu are la dispoziție o documentație tehnică pe baza căreia Primăria poate scoate oricând la licitație reabilitarea și modernizarea actualului stadion, mai ales că USR se află la guvernare iar arena sportivă poate fi preluată la finanțare de către Compania Națională de Investiții (așa cum s-a întâmplat și cu alte stadioane din țară).

Subliniem că fosta groapă de gunoi (celula 1) a Bacăului este o bombă cu ceas, iar ecologizarea acesteia se impune de urgență, pentru a preîntâmpina izbucnirea unor incendii cum a fost cel din august 2017, în urma căruia un oraș întreg a avut de suferit timp de săptămâni. Sănătatea băcăuanilor este fundamentală și ea poate fi oricând periclitată de situația de la groapa de gunoi, un focar de poluare și o bombă cu ceas în coasta Bacăului. Primăria trebuie să acționeze de îndată, până când nu va fi prea târziu pentru a mai face ceva!

– sursa: comunicat PSD Bacău