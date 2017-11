„Opinia” Consiliului Concurenței bate Ghidul solicitantului. ADR-urile aruncă la coș sute de proiecte de finanțare, de miliarde de lei

Sute de proiecte de finanțare ajung la coș și fonduri europene de miliarde de lei se pierd în aceste zile, din cauză că Agențiile de Dezvoltare Regională aplică orbește o „opinie” a Consiliului Concurenței ce contrazice flagrant Ghidul solicitantului pentru POR 2.2.

Sunt vizate proiectele de finanțare depuse pe Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Speranțele deșarte ale oamenilor de afaceri

Andrei Ionescu este un om de afaceri din domeniul confecțiilor care a așteptat plin de speranță lansarea apelului de proiecte pentru POR 2.2. Ghidul s-a lansat pe 23 decembrie 2016, după trei ani de așteptare (2014, 2015, 2016) și multe consultări, întrebări, răspunsuri. Ca Andrei Ionescu au făcut alte sute de întreprinzători din toată țara.

Timp de 11 luni (decembrie 2016 – noiembrie 2017), au fost depuse proiecte respectând Ghidul, au fost evaluate și selectate spre finanțare proiecte în toate regiunile țării. La începutul lunii noiembrie 2017, 200 de oameni de afaceri care au depus proiecte la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADRNE) și alte câteva mii care sunt arondați celorlalte ADR-uri din țară au aflat cu stupoare că au fost păcăliți și că proiectele lor sunt reevaluate, cu probabilitate mare de respingere.

ADR Nord-Est a găsit de cuviință abia în noiembrie 2017 să anunțe că de fapt din august a sistat evaluarea dosarelor, iar procedura a fost reluată după o pauză inexplicabilă, conform unei „opinii” primite de la Consiliul Concurentei și a unei „abordări” a Comisiei. Pe baza acestora și în absența unei instrucțiuni obligatorii, nu mai sunt eligibile înlocuirile de echipamente (retehnologizările).

Culmea, în ghidul după care se evaluează proiectele, se dă punctaj (2 puncte) exact pentru retehnologizarea devenită acum, din condeiul Consiliului Concurenței, neeligibilă. Ca urmare, în toată țara proiectele de finanțare sunt reevaluate și respinse din două motive: ori au exclusiv retehnologizare, ori au parțial retehnologizare, dar cheltuielile cu înlocuirea mijloacelor fixe a devenit neeligibilă, iar proiectele pică sub pragul minim de 200.000 de euro.

„Asta e o adevărată înșelăciune, dacă ne anunțau din timp, puteam reface proiectele. Nu era mare lucru să cumpărăm alte mijloace fixe, fără să le înlocuim pe cele vechi”, declară Andrei Ionescu.

La ADR Nord-Est, reevaluarea poate altera circa 200 de cereri de finanțare, pentru un miliard de lei. Deja, zilnic sunt respinse dosare. Dezastrul se poate înmulți lejer cu șapte, pentru că în toată țara se întâmplă același lucru. Absorbția fondurilor europene pare să fie ultima preocupare a responsabililor.

Confuzie și multe întrebări

Confuzia pornește de la Ghidul Specific pentru POR 2.2, în care sunt permise drept categorii de investiție:

1. Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție;

2. Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție;

3. Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție.

și de la faptul că în Ghid se dau 2 puncte pentru „Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice”.

Multe firme au prins înlocuire de echipamente (retehnologizare) pentru a lua cele 2 puncte, având în vedere competiția foarte mare între proiecte și nevoia unui punctaj mare pentru a câștiga un proiect.

Acum, după aproape 1 an de la depunerea proiectelor, în plin proces de evaluare, se anuntă că nu sunt permise cheltuielile cu înlocuirea de echipamente și cele 2 puncte se dau numai dacă firmele le fac pe bani proprii.

Potrivit specialiștilor consultați de Ziarul de Bacău, problemele care se pun sunt: de ce ADR Nord-Est nu a făcut public de la început (adică din luna august) că a suspendat procesul de evaluare din cauza unor vicii din Ghidul Specific și a anunțat doar după câteva luni faptul că a reluat procedurile de evaluare. Poate multe firme, dacă știau că se amână atât de mult demararea evaluărilor, își modificau strategia de investiții.

De ce Autoritatea de Management POR nu își asuma ceea ce spune Consiliul Concurenței și nu emite o instrucțiune privind evaluarea proiectelor unitar în toată țara. De ce lasă la latitudinea ADR-urilor interpretarea „opiniei” Consiliului Concurenței și a „abordării” UE?

De ce Consiliul Concurenței nu precizează un paragraf, articol de Regulament European în răspuns, ci doar face referire la „abordarea Comisiei Europene”? Cine răspunde pentru faptul că acum probabil vor trebui contractați alți evaluatori acolo unde se vor evalua proiectele de la început, având în vedere că cei vechi și-au terminat treaba și trebuie să o ia de la inceput?

Oamenii de afaceri se aleg cu pagube imense și… scuze de la ADR

Toate aceste întrebări le-a adresat Ziarul de Bacău mai multor oficiali, miniștri, șefi de ADR. Răspunsurile au venit seci, ca de la cineva dezinteresat de problemele mediului de afaceri.

Marius Nica – ministru delegat pentru Fonduri Europene: „Opinia Consiliului Concurenței are valoare de reglementare, e normal că procesul a fost suspendat”.

Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est, despre faptul că a ținut secretă suspendarea evaluării: „Ne cerem scuze. E de preferat să facem lucrurile bine, decât să avem probleme după aceea. (…) În Ghidul Solicitantului este o formulă generală care se poate interpreta. Practic, este eligibilă o înlocuire dacă avem o extindere a capacității de producție sau o înlocuire a unui utilaj cu altul, de o capacitate total diferită”.

Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR (Consiliul pentru IMM-uri): „Am văzut și eu anunțul de suspendare și nu am înțeles de ce. Ei spun că trebuie să-ți iei echipamente noi, care să-ți închidă cercul de producție. În opinia nostră, o modernizare a companiei poate fi făcută și prin înlocuirea unui echipament existent.

Narcis Tăbăcaru, şeful Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Iaşi: „Da, e o interpretare. Trebuia clarificată din Ghid, de la început, noțiunea de retehnologizare trebuia să fie foarte clară”.

Punctele de vedere ale Agențiilor de Dezvoltare Regională

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est: «Pentru proiectele depuse in cadrul PI 2.2-”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, procesul de evaluare a fost suspendat pana la primirea unei clarificari din partea AM POR cu privire la eligibilitatea investitiilor legate de extinderea capacitatii de productie sau diversificarea productiei care, pe langa achizitionarea de noi echipamente, pe care unitatea nu le-a mai detinut, prevad si achizitionarea unor echipamente in vederea inlocuirii celor utilizate in prezent, uzate fizic si moral.

Ca urmare a corespondentei pe aceasta tema cu Consiliul Concurentei, Autoritatea de Management pentru POR clarifica aplicarea prevederilor legale in legatura cu aceasta situatie, dupa cum urmeaza:

„Potrivit opiniei Consiliului Concurentei, care preia abordarea Comisiei Europene, simpla inlocuire a unor active nu poate fi considerata eligibila pentru acordarea unui ajutor regional pentru investitii initiale. In acest sens, cererile de finantare care prevad exclusiv investitii de inlocuire nu pot fi considerate eligibile in cadrul PI 2.2. In aceeasi ordine de idei, cererile de finantare care prevad, pe langa achizitionarea de active noi pentru unitate (in scopul extinderii capacitatii sau al diversificarii productiei) si inlocuirea unor active existente, pot fi acceptate cu conditia includerii componentei de inlocuire in categoria cheltuielilor neeligibile”.»

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia: «ADR SV Oltenia și-a însușit opinia Consiliului Concurenței care preia abordarea Comisiei Europene, conform căreia, simpla înlocuire a unor active nu poate fi considerata eligibilă pentru acordarea unui ajutor regional pentru investitii inițiale, aceste cheltuieli putând fi incluse în categoria cheltuielilor neeligibile.

În regiunea Oltenia, la nivelul OI au fost finalizate etapele de evaluare și contractare, documentațiile aferente PI 2.2 (pentru proiectele care se încadreaza în alocare) au fost transmise toate către AMPOR în vederea avizarii. În cazul în care va fi nevoie de clarificarea unor aspecte ce privesc investiția inițială, în această etapă AMPOR poate solicita clarificări pe respectivele documentații.»

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia: «In conformitate cu adresa transmisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional în data de 30 octombrie 2017, ADR Sud Muntenia va ține seama de opinia Consiliului Concurenței, care preia abordarea Comisiei Europene, astfel cererile de finanțare care prevăd exclusiv investiții de înlocuire a unor active nu pot fi considerate eligibile. Cererile de finanțare care prevăd, pe lângă achiziționarea de active noi pentru unitate (în scopul extinderii capacității sau diversificării producției) și înlocuirea unor active existente, pot fi accepate cu condiția includerii componentei de înlocuire în categoria cheltuielilor neeligibile. În acest sens, fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.»

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest: «In luna octombrie a acestui an, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) – cea care gestioneaza programul la nivel national – a transmis agentiilor pentru dezvoltare regionala, printr-o adresa dedicata, faptul ca “cererile de finantare care prevad exclusiv investitii de inlocuire nu pot fi considerate eligibile in cadrul prioritatii de investitii 2.2”. In aceeasi adresa, este mentionat faptul ca “cererile de finantare care prevad, pe langa achizitionarea de active noi pentru unitate si inlocuirea unor active existente, pot fi acceptate cu conditia includerii componentei de inlocuire in categoria cheltuielilor neeligibile” – facandu-se referire la aceeasi prioritate de investitii 2.2.

Acest raspuns al AM POR a venit ca urmare a consultarii Consiliului Concurentei si a respectarii abordarii Comisiei Europene. Astfel, ca urmare a primirii acestor indicatii din partea AM POR, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a procedat in conformitate cu indicatiile primite.»

Vom reveni.