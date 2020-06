ONEȘTI: stadiul lucrărilor de remediere a avariei pe conducta de aducțiune aparținând CRAB

Informare referitoare la stadiul lucrarilor de remediere a avariei pe conducta de aducțiune aparținând CRAB, produsa in data de 28 iunie 2020.

La aceasta ora echipe de la CRAB executa lucrarile de remediere a avariei apărută pe conducta de aducțiune, incercand sa reia alimentarea cu apa a aductiunii si a localitatilor ramase fara apa.

Conform informarii transmisă de S.C. CRAB S.A. , durata intervenției este estimată la aproximativ 4 ore iar perioada de umplere a aductiunii este de aproximariv 10 ore.

In aceste conditii, furnizarea apei in municipiul Onești se va face după programul anunțat anterior, in aceasta seara in intervalul orar 18.00-20.00 și mâine dimineața, in intervalul orar 06.00-08.00. Reluarea alimentarii cu apa a municipiului Onesti se va face imediat după reumplerea rezervoarelor, fiind indeplinite conditiile tehnice si de calitate prevazute de lege.

Va multumim pentru intelegere !