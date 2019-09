ONEȘTI: S-a reluat furnizarea apei în regim permanent

Având in vedere ca volumul de apa din rezervoarele de la stația de tratare și înmagazinare Cuciur a ajuns la un nivel suficient pentru a fi tehnic posibila alimentarea cu apa potabilă a întregii localități și conform informarilor anterioare, in aceasta dimineața s-a reînceput furnizarea apei potabile in regim permanent și continuu in toata localitatea.

La aceasta ora echipele operative RAJA se afla in teren pentru a verifica starea tehnica a instalațiilor și pentru a ne asigura ca apa potabilă ajunge la toți locuitorii municipiului Onesti.

Va asiguram ca, in paralel, întreprindem toate măsurile necesare pentru înmagazinarea apei pana la nivelul maxim al rezervoarelor. In cazul in care se vor înregistra scăderi de debit pe conducta de aducțiune aparținând CRAB, va fi necesară sistarea furnizării apei in municipiu pe timpul nopții, pentru un interval de 3-4 ore.

Va mulțumim pentru înțelegere și va cerem scuze pentru disconfortul creat!