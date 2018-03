Onești: RAJA a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență

În urma atenționărilor meteorologice de Cod Galben – ninsorile vor fi in extindere dinspre sud-vest si in intensificare , se va depune strat nou de zapada, local consistent, iar temporar vantul va avea intensificari in medie cu 45…55 km/h, astfel ca vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolita si spulberata in judetul Bacau-, pentru a interveni cu promptitudine în rezolvarea problemelor ce pot apărea în funcționarea sistemelor operate, la nivelul S.C. RAJA S.A., s-a activat Comandamentul pentru Situaţii de Urgenţă astăzi, joi, 22.03.2018 ora 15:00 pana vineri, 23.03.2018, ora 20:00.