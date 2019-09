ONEȘTI: Programul furnizării apei potabile pentru vineri dimineața, 20.09.2019

In dimineața zilei de 20.09.2019, in condițiile in care parametrii se mențin la același nivel ca in prezent, municipiul Onesti va fi alimentat cu apa potabilă din rezervorul de la Statia de înmagazinare și tratare Cuciur, începând cu ora 07,00 pentru 2 ore.

RAJA S.A. asigura toți abonatii ca depune toate eforturile pentru refacerea stocului necesar de apa pentru alimentarea localității in cazul apariției unei noi avarii pe conducta de aducțiune, cât și pentru reluarea cât mai rapida a furnizării apei potabile in regim permanent!