ONEȘTI: Informare publică din partea RAJA SA

Urmare fenomenelor meterorologice extreme si din cauza viiturii de pe raul Trotus, malul drept al raului a fost erodat pe o latime de aproximativ 30 ≈40 m, intre localitatile Paraul Boghii si satul Tuta. La data prezentei informari, albia raului curge la o distanta de aproximativ 4 m de reteaua de transport apartinand CRAB, existand pericolul prabusirii malului din cauza eroziunii.



In sensul celor prezentate mai sus, reprezentantii RAJA SA s-au deplasat la fata locului in seara de 30.06.2018 cat si in dimineata zilei de 01.07.2018 si au efectuat cadre foto in vederea evaluarii riscurilor iminente. In ciuda faptului ca s-a estimat din evaluarea vizuala o scadere a debitului raului, eroziunea a avansat cu aproximativ 2 m in decursul noptii dintre 30.06 – 01.07.2018.

In vederea prevenirii unor situatii de forta majora si reducerea riscului iminent de prabusire a malurilor, avarierea conductei de transport apartinand CRAB cat si pentru reducerea efectelor nedorite pe care le-ar implica lipsa apei potabile asupra populatiei pentru interventia in regim de urgenta, RAJA SA Constanta, in calitate de Operator-Cumparator al apei potabile vanduta – furnizata de catre SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, a asigurat reprezentatii CRAB, printr-o informare scrisa, de tot suportul necesar, logistic si forta de munca, in cazul interventiei in vederea remedierii.

Asiguram utilizatorii serviciului de apa si canalizare de pe raza municipiului Onesti ca, in cazul producerii unei avarii pe conducta de aductiune in zona afectata de intemperii, RAJA SA va alimenta municipiul Onesti cu apa potabila din rezervor, conform unui program pe care il vom anunta, imediat ce reprezentantii CRAB ne vor pune la dispozitie mai multe detalii cu privire la durata intreruperii furnizarii apei potabile. Ne cerem scuze pentru eventualele neplaceri create si va multumim pentru intelegere.

Biroul de presa