ONEȘTI: Avarie pe strada George Bacovia

Pentru remedierea unei avarii aparuta astazi in strada G. Bacovia, din Onești, RAJA SA a fost nevoita sa întrerupa furnizarea apei potabile astazi, miercuri, 20.09.2018, in intervalul orar 09.00-16.00. Sunt afectati de lipsa apei potabile locuitorii strazilor: G. Bacovia, Mercur, Saturn, Aurora, Ansamblul Culturii, Casinului. Presiunea va fi scazuta in strada Tuneretului, Pacii si in cartierul Cvartal.

Ne cerem scuze fata de abonatii care vor suferi de lipsa apei potabile si ii asiguram ca echipele care executa lucrarile vor face tot posibilul pentru finalizarea interventiilor si reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.

