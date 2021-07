ONEȘTI: Atenție, se oprește apa în această noapte!

Având in vedere consumurile ridicate din ultimele zile, dar si avaria inregistrata pe conducta de aducțiune de la CRAB in data de 25 iulie anul curent, nivelul apei in rezervorul de la Cuciur este minim.

Pentru a putea asigura necesarul de apa, in cazul apariției unei avarii, este necesara refacerea unui nivel satisfăcător in rezervor. In aceasta situatie, RAJA SA este nevoită sa întrerupă furnizarea apei potabile in aceasta noapte, 27 spre 28 iulie 2021, in intervalul orar 23,00-04,30.

Ne cerem scuze consumatorilor afectati de aceasta oprire si ii asiguram ca incepand de maine, 28 iulie 2021, furnizarea apei potabile se va relua in regim continuu.Va multumim pentru intelegere!