Obligată să se prostitueze, din cauza unor datorii. Victima a rămas însărcinată de două ori

În vară, proxenetul „Orient” a fost condamnat de Judecătoria Bacău la 3 ani şi 8 luni închisoare, pentru proxenetism şi lovire, fiind menţinută măsura arestării preventive a inculpatului pe o perioadă de 60 de zile. Bărbatul are antecedente penale şi a ajuns după gratii în octombrie 2017. Victima sa a depus plângere la Poliţia Bacău în care reclama că, timp de câteva luni, inculpatul I.T. a obligat-o să se prostitueze şi a agresat-o în momentul în care a refuzat să mai practice prostituţia.

„În cursul lunii ianuarie 2017, numita P.D.M. l-a cunoscut ocazional pe inculpatul I.T. cu care a ieşit în oraş la o cafea, între cei doi apărând o relaţie. În perioada ce a urmat, din cauza stării materiale precare în care se afla, persoana vătămată a cerut ajutorul inculpatului I.T. prin a contracta împrumuturi de bani pe diferite perioade de timp. În această situaţie, inculpatul I.T. i-a propus persoanei vătămate să practice prostituţia, propunere pe care până la urmă a acceptat-o. Astfel, în perioada aprilie-august 2017, prin intermediul inculpatului I.T., persoana vătămată a întreţinut relaţii sexuale plătite cu diferiţi bărbaţi cetăţeni români sau străini (italieni), banii astfel obţinuţi fiind cheltuiţi în interes personal sau împreună cu inculpatul. În urma practicării prostituţiei, persoana vătămată a rămas însărcinată de două ori, suferind două avorturi, pentru aceste intervenţii fiind ajutată financiar de către inculpat. În cursul lunii august 2017, persoana vătămată i-a spus inculpatului I.T. că nu mai vrea să continue asemenea practici, însă acesta a insistat motivând că ar avea datorii financiare către el”, se arată în rechizitoriu.

Femeia şi-a achitat datoriile şi a refuzat să mai aibă vreo legătură cu inculpatul. „În noaptea de 14/15.09.2017, în timp ce se afla singură în apartament, a fost lovită de inculpat cu pumnii, apoi împotriva voinţei sale, a fost condusă la domiciliul inculpatului, unde a rămas până în ziua de 15.09.2017, ora 15:00, când a reuşit să-l convingă să o ducă până la locuinţa mamei sale”, spun anchetatorii. Raportul medico-legal confirmă că femeia a avut nevoie de 12-14 zile de îngrijiri medicale. Curtea de Apel Bacău a menţinut pedeapsa.

Anunțuri publicitare