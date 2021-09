Obiceiuri mici, care ne ajută să economisim bani și să reducem consumul de plastic

Știm cu toții că plasticul este una dintre cele mai mari amenințări asupra ecosistemului și pentru sănătatea noastră. Pentru că fiecare dintre noi e parte din soluție, există câteva obiceiuri pe care ni le putem însuși, fără eforturi, și care ne pot ajuta să reducem consumul de plastic și, de ce nu, chiar să economisim bani pe termen lung.

Folosește sticle reutilizabile pentru apă

Anual, tone de PET-uri ajung aruncate la marginea drumului sau a râurilor. Acestea poluează grav mediul înconjurător, dar oferă și o imagine dezolantă pentru toți cei care vor să se bucure de un colț de natură. Chiar dacă nu vrei să investești într-un sistem de filtrare a apei, tot poți reduce consumul de plastic prin renunțarea la PET-urile de 500 ml, sau mai mici, și înlocuirea lor cu apa îmbuteliată la sticlă sau la PET mai mare (5-10 L), din care să îți reumpli sticla. În acest fel, vei cheltui mult mai puțini bani pe apa pe care o consumi zilnic, întrucât prețul unui PET mic de apă poate fi uneori la costuri similare unuia de 2 L sau mai mare.

Sursă foto: pixaby.com

Refolosește tot ce se poate

Acest sfat e valabil atât în cazul recipientelor din plastic, cât și a celor din sticlă. Decât să dai bani pe tot felul de caserole pentru a-ți lua prânzul la pachet, mai bine ai refolosi cutiile rămase de la înghețată, de exemplu. Le poți folosi și pentru depozitarea diverselor lucruri mici de prin casă, a mirodeniilor, a făinii etc. Nu arunca recipientul cu pompiță, de săpun lichid, după ce ai consumat produsul. Data viitoare, cumpără o rezervă mai mare de săpun și reumple sticla.

Pungile de la legumele congelate pot fi refolosite pentru congelarea altor produse. Desfă-le fără să le rupi și, după ce ai consumat conținutul lor, spală-le, usucă-le și pune în ele la congelat fructele și legumele care stau de prea mult timp în frigider și pe care nu ai timp acum să le mănânci. E un mod prin care nu faci nici risipă alimentară, nu trebuie să dai bani nici pe pungi speciale pentru congelator.

De asemenea, refolosește toate pungile mici pe care le ai, cât mai mult timp cu putință, iar pe cele biodegradabile, pe care le-ai folosit la cumpărături, utilizează-le în locul sacilor de gunoi.

Sursă foto: pixaby.com

Înlocuiește produsele de unică folosință cu unele durabile

Nu trebuie să renunți la paiele pentru suc sau cocktail, dacă îți face plăcere să consumi astfel o băutură. Însă poți înlocui baxul de paie din plastic cu un set de paie din inox, pe care le poți reutiliza așa cum faci și cu tacâmurile.

Atunci când mergi la picnic, optează fie pentru pahare/farfurii din carton, fie adu-le chiar pe cele de acasă. E valabil și pentru tacâmuri. Sau achiziționează un set de picnic pe care să îl poți refolosi. Găsești pe piață diverse produse care nu sunt de unică folosință.

Ia-ți un set de săculeți din pânză pentru fructele și legumele pe care le cumperi din supermarket sau de la piață și nu mai plăti de fiecare dată bani în plus pe pungile de la raionul de fructe-legume. Pune-ți în geantă și în mașină câteva sacoșe, ca să le ai mereu la îndemână când faci cumpărături.

Cumpără vrac, folosește pungi biodegradabile sau textile

Poți evita numeroasele ambalaje din plastic, dacă alegi să cumperi vrac mezelurile și brânzeturile, fasolea boabe, anumite dulciuri etc. Produsele de acest tip au și costuri mai mici, față de cele preambalate. Acolo unde nu ai această opțiune, orientează-te spre produsele ambalate în hârtie sau sticlă.

Data viitoare când mergi la cumpărături, achiziționează saci de gunoi biodegradabili, mult mai prietenoși cu mediul înconjurător.

Reciclează. Reciclează. Reciclează.

Oricât ne-am dori, nu putem evita plasticul de tot, din numeroase motive. Așadar, cea mai la îndemână soluție pentru reducerea consumului de plastic este reciclarea. Și nu e deloc greu să facem acest lucru, dacă respectăm câteva reguli atunci când facem colectarea selectivă a deșeurilor:

clătim recipientele (PET-uri, cutii de iaurt, cutii TetraPack etc.). Ambalajelor de tip PET li se va scoate dopul și vor fi presate pentru a ocupa cât mai puțin spațiu.

în cazul ambalajelor care conțin și plastic și hârtie (unele cutii de iaurt au capac din hârtie, de exemplu), se va arunca separat hârtia și separat plasticul. În cazul hârtiei, dacă aceasta conține reziduuri de mâncare, se va arunca la pubela neagră (gunoi menajer).

ambalajele din plastic care nu se pot curăța de produsele pe care le-au conținut se colectează în pubela neagră destinată colectării deșeurilor reziduale. Nu lăsați niciodată mai mult de o linguriță de lichid să rămână într-un recipient reciclabil.

Poți recicla și prin simplul fapt că oferi o „viață” nouă unui produs din plastic pe care altfel l-ai arunca. Internetul abundă cu diverse proiecte de tipul Do It Yourself pe care le poți face în timpul liber și/sau împreună cu cei mici. Pot rezulta obiecte care chiar să îți fie de folos.

În aceeași pubelă în care punem plasticul, se aruncă și recipientele din metal (aluminiu), precum dozele de suc, conservele etc., respectând aceleași reguli ca în cazul plasticului.

Știați că:

nici măcar o singură bucățică de plastic produsă de-a lungul timpului nu s-a degradat în natură și nici nu o va face prea curând, pentru că plasticul va continua să existe cel puțin 500 de ani de acum încolo?

la reciclarea unei tone de plastic se economisesc până la 800 tone de petrol brut?

din 10 Pet-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau un metru pătrat de covor, iar din 50 de Pet-uri se poate face un pulover? (sursa info: pagina de facebook SOMA Salubrizare – Zona Bacău).

Cum colectăm și reciclăm corect și alte tipuri de deșeuri?

Exemple de deșeuri din hârtie și carton care pot fi colectate: reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, etc. (curate și uscate).

NU se depun în pubela galbenă următoarele deșeuri: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

Hârtia şi cartonul se vor împături sau vor fi rupte în bucăţi, pentru a ocupa cât mai puţin spaţiu. Atenție! Ambalajele din hârtie şi carton care sunt murdare/umede din cauza produselor pe care le-au conținut se colectează în pubela neagră destinată colectării deșeurilor reziduale. Odată ce cartonul și hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai pot fi reciclate.

Exemple de deșeuri din sticlă care pot fi colectate: ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc. NU se depun în recipientul de tip igloo de culoare verde următoarele deșeuri: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc.

Mai multe detalii despre colectarea deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.998.