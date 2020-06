O treime dintre consilierii județeni sunt pensionari. Ce venituri au „dinozaurii” politicii băcăuane

Aleșii din Consiliul Județean au depus toți declarațiile de avere pe anul 2020. Dintre cei 37 de aleși în forul județean, 11 au și venituri din pensii.

Nota redacției – Toate veniturile prezentate în articol sunt cele anuale, așa cum reies direct din declarațiile de avere ale consilierilor menționați.

PSD are cei mai mulți reprezentanți în CJ care sunt și pensionari. Bandea Toma, consilier județean PSD, are o pensie de 36.732 de lei, la care se adaugă indemnizația de consilier, de 9.850 de lei anual. Al doilea, în ordine alfabetică, este Gheorghe Bejan, și el pensionar. În această calitate încasează anual 18.000 de lei, la care se adaugă 11.820 de lei de la CJ Bacău. Belceanu Gheorghe, PSD, încasează pe an o pensie de 36.110 lei. Veniturile sale sunt rotunjite de un salariu de 49.611 lei anual și o indemnizație de consilier de 36.110 lei.

Fostul director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, prof. Vasile Cautiș are o pensie anuală de 31.200 de lei, iar din postura de consilier mai încasează 13.505 lei pentru participarea la ședințele CJ Bacău. Consilier local PSD din 2008, Ana Marchiș are o pensie de 40.760 de lei și o indemnizație de la CJ Bacău de 13.505 lei.

Dumitru Brăneanu și Angela Bogea, doi dintre cei mai vechi consilieri județeni și politicieni băcăuani

Veteranii CJ Bacău, pensionari de lux

Printre veteranii CJ Bacău, Angela Bogea, PSD, încasează o pensie de 39.596 de lei pe an. La aceasta se adaugă salariul tot de la Consiliul Județean de 37.114 lei, o indemnizație de consilier și membru în ATOP de 48.551 de lei anual și salariu de la o firmă de 27.762 de lei, aferent anului 2019. În total, Bogea ridică anual peste 112.000 de lei, adică peste 9.300 de lei pe lună. Ea este consilier județean din 2004.

Dumitru Brăneanu, membru PSD Bacău, încasează, potrivit declarației de avere, 48.000 de lei pensie, la care se adaugă o pensie specială de 24.000 de lei, o indemnizație specială de la Parlament de 62.000 de lei și o indemnizație de consilier de 13.500 lei anual. Este printre pensionarii cu veniturile cele mai mari.

Vasile Humulescu, de la ALDE, are o pensie de 61.098 de lei anual. Și el se află printre pensionarii cei mai avuți, și-a rotunjit anul trecut veniturile prin indemnizația de CJ și ATOP Bacău, cu 48.551 lei, venituri ca și șef de cabinet al unui parlamentar – 16.956 de lei și un salariu de la CJRAE de 3.360 de lei.

PNL are doi pensionari printre membrii Consiliului Județean. Costică Marcu are o pensie de 41.900 de lei, salariu din învățământ mai mare ca pensia, respectiv 54.000 de lei anul trecut, și indemnizația de consilier de 11.820 de lei. Fostul consilier local Neculai Nechita, devenit consilier județean, are o pensie de 17.800 de lei și ia de la CJ Bacău, pentru participarea la ședințe, 10.835 de lei pe an.

PSRO, partid care a dispărut între timp, a adus-o pe Elena Cosma de la Consiliul Local în cel Județean. Ea este și pensionară, având o pensie de 35.000 de lei, la care se adaugă indemnizația de 11.820 de lei, pe an.