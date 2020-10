O nouă ședință a Consiliului Județean Bacău. PNL, USR și PLUS, aliați surpriză cu fostul primar Cosmin Necula

Joi dimineață, este programată o nouă ședință a Consiliului Județean Bacău, pentru deblocarea desemnării comisiei de numărare a voturilor și pentru alegerea celor doi vicepreședinți.

PSD propune un singur vicepreședinte, Gelu Panfil, în timp ce PNL, PMP, Pro România, USR, PLUS și ALDE au format o „alianță anti-PSD” și îi susțin pe Valerian Vreme (PMP) și Cosmin Necula (Pro România).

Alianța anti-PSD a funcționat foarte bine în ședința cu scandal, de miercuri, când a reușit să blocheze prezența unui membru PSD în comisia de numărare a voturilor și a părăsit sala în bloc, demonstrând unitate.

În Consiliul Județean Bacău, cea mai mare pondere o deține PSD, cu 18 voturi din totalul de 37 (17 ale consilierilor județeni și unul al președintelui Valentin Ivancea). Alianța anti-PSD deține în total 19 voturi, însă rămâne de văzut dacă, în componența sa eterogenă, va funcționa și în ședința de joi.

„Suntem 19 consilieri județeni, care ne dorim să asigurăm un echilibru în tot ceea ce înseamnă guvernarea acestui județ”, a declarat fostul primar Cosmin Necula, la momentul părăsirii sălii de ședință. El este susținut pentru postul de vicepreședinte al CJ chiar de foștii inamici din campania recent încheiată.

Facsimil: postare a liderului USR și actual primar, Lucian Daniel Stanciu Viziteu

În timpul campaniei pentru alegerile local, Cosmin Necula a fost atacat în repetate rânduri de USR și PLUS, care l-au numit „penal”, ba s-au deplasat chiar la Tribunalul Neamț, unde se desfășoară procesul în care este acuzat Necula de abuz în funcție.

„Inculpatul Cosmin Necula, acuzat de abuz în serviciu, răspunde astăzi în faţa magistraţilor pentru prejudiciul de 700 000 de lei adus bugetului municipiului Bacău. Actualul viitor fost primar a recunoscut în fata procurorilor DNA că a folosit după bunul plac banii băcăuanilor, încălcând legea 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice. Oamenii one5ti ai comunităţii noastre trebuie să ştie că in fruntea municipiului încă se află un condamnabil penal”, a notat actualul primar, Viziteu, președintele USR, în timpul campaniei (facsimil mai sus).

Consilierul județean Laurențiu Boca, susținător al campaniei „Fără penali în funcții publice”

Ca să învingă PSD, aliații USR și PLUS au lăsat la o parte chiar propria campanie, „fără penali în funcții publice”, în timp ce PNL își calcă puternic pe orgoliu și pare să nu mai creadă că Necula ar fi „cel mai slab primar al Bacăului”, așa cum au clamat în campania electorală.

Aceleași formațiuni au căzut de acord să folosească și votul consilierului județean Constantin Scripăț, cercetat penal și găsit în incompatibilitate de Agenția Națională pentru Integritate.

Chiar și liderul PSD Bacău, eurodeputatul Dragoș Benea, a recunoscut, miercuri, că este surprins de constituirea alianței anti-PSD:

Până și „cavalerii dreptății” de la USR/PLUS, care în campanie ne explicau că nu e bine cu penali în funcții publice și că Necula e cel mai slab primar de la Revoluție încoace, s-au încolonat cu cele 3 voturi ale lor la trenulețul care ar fi trebuit să-l ducă, azi, pe inculpatul Necula în funcția de vicepreședinte al CJ. Cum e, domnilor de la USR/PLUS, cu penalul Necula sau ruginitul Vreme? Nu mai doriți „fără penali”? Nu vă mai doriți oameni noi în funcții publice? E limpede că pentru USR/PLUS, ca și pentru PNL, principiile și penalii există doar în campanie și iau forma barbologiei electorale; după campanie, penalii sunt buni de instalat în sinecuri bănoase, deși electoratul i-a trimis de fapt acasă, tocmai pentru că au dus totul de râpă și nu au făcut nimic.

Alianța anti-PSD a fost girată, miercuri, și de primarul nou-ales Lucian Daniel Stanciu Viziteu, care a trecut pe la Centrul de Afaceri, locul unde s-a ținut ședința CJ. Și liderul PLUS Bacău, Cristian Paul Ichim, este un puternic susținător al alianței anti-PSD. „Noi, consilierii județeni USR PLUS nu câștigam nimic pentru noi, noi nu vom avea funcții, noi vom avea mulțumirea că la final de 4 ani am reușit să ținem piept PSD-ului care are aceleași metehne de a fura Județul și a-l condamna la subdezvoltare”.

Ședința Consiliului Județean de joi va începe de la stabilirea modului de numărare a votului. Apoi, dacă alianța va funcționa, va fi a doua oară, după 2004-2008, când PSD nu va avea niciun post de vicepreședinte.