O afacere cu lavandă înflorește la Poduri. Ce spune proprietara plantației

Nicoleta Neagu este o iubitoare a florilor și în special a lavandei, notează agro-business.ro. În primăvara anului 2015 a făcut prima achiziție de butași și a început să se ocup de această plantație în comuna Poduri, lângă Moinești, județul Bacău. Încet, încet a extins plantația la 6.500 mp și are în prezent peste 10.000 de plante pe rod, cu soiurile Sevtopolis, Vera și Blue Scent.



Fiind începătoare, a ales să cultive o plantație mică pentru început, aproximativ 3.000 mp, apoi a extins plantația la 6.500 mp, având în prezent peste 10.000 de plante pe rod, cu trei soiuri de Lavandula angustifolia.

Lavanda este o plantă odorizantă și cu efect insecticid, de aceea Nicoleta a confecționat diverse produse handmade, care au atras iubitorii de frumos și natural.

„Săculeții și pernuțele sunt folosite pentru a parfuma camera de zi, camera copiilor, dulapurile și sertarele, dar am făcut și diverse aranjamente de lavandă verde sau uscată, diverse mărturii pentru nunți, oamenii fiind fascinați de parfum și culoare. În schimb, uleiul esențial de lavandă este produsul final ce rezultă din această activitate de producție, de aceea am optat pentru închirierea unei distilerii pentru a obține renumitul ulei eteric, cu parfum diafan, ce transmite omului acea stare de liniște și calm interior“, povestește aceasta.

Valorificarea producției de lavandă este însă cel mai important aspect pe care trebuie să îl ai în vedere atunci când îți înființezi propria cultură, specifică Nicoleta Neagu.

De trei ani, la Poduri, în câmpul de lavandă are loc „Sărbătoarea Porților Deschide – Poduri de Lavandă“, care se dovedește a fi an de an un real succes. (sursa: agro-business.ro)