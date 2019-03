Nuntă pe plajă: care sunt principalele AVANTAJE ale organizării unui eveniment pe malul mării?

Daca tocmai ai fost ceruta in casatorie si iti doresti sa faci marele pas alaturi de partenerul tau in 2019, poti lua in considerare organizarea unei nunti pe plaja, mai ales daca ambii sunteti fani ai unui decor boem si deosebit si nu va place sa faceti lucrurile in mod conventional!

Nuntile pe plaja devin din ce in ce mai populare si printre cuplurile din Romania, iar multi tineri considera ca aceste evenimente au caracteristici mai atractive decat petrecerile traditionale, ce au loc in restaurante elegante din oras sau din preajma orasului. Insa, in tara, nu exista inca prea multe statiuni pregatite pentru a oferi toate conditiile necesare, iar cei care isi doresc sa se bucure de o atmosfera unica in cea mai importanta zi din viata lor opteaza, de cele mai multe ori, pentru destinatii din Bulgaria sau Grecia.

Daca si tu iei in considerare aceasta optiune, poti alege TabitaTour, pentru a asigura transportul celor dragi la locul in care va avea loc fericitul eveniment! Acest lucru este un gest frumos pe care il poti face pentru invitatii tai, pentru a le multumi ca isi doresc sa fie alaturi de tine si de partenerul tau in cel mai special moment!

Iata ce avantaje ai daca alegi o nunta pe plaja:

Nu iti faci la fel de multe griji in legatura cu stabilirea datei

La restaurantele in care se organizeaza, in mod obisnuit, nunti sau botezuri, rezervarile se fac si cu 2 ani inainte! Deci, daca nu iti doresti o logodna de lunga durata, ci vrei sa faci pasul la cateva luni dupa cererea in casatorie, ai sanse foarte mari sa reusesti daca alegi o nunta pe malul marii! Aceasta nu trebuie sa aiba neaparat loc la un local, ci intr-un cort special amenajat chiar pe nisip, in locul ales de voi. Indiferent de decizia luata, este mult mai probabil ca o petrecere pe plaja sa se desfasoare in data la care visezi!

Decorul extraordinar si iesit din comun

Un restaurant, oricat de frumos si elegant ar fi decorat, nu se poate compara niciodata cu privelistea spectaculoasa si cu sentimentele minunate pe care le ofera un peisaj natural. O nunta pe plaja este perfecta pentru tinerii care isi doresc, cu adevarat, sa aiba parte de amintiri de neuitat, alaturi de cele mai importante persoane din viata lor. Un astfel de eveniment este de povestit nepotilor si va ramane, cu siguranta, prin simplitatea si frumusetea lui, in inima tuturor celor care participa!

Atmosfera relaxata si vesela

In general, nuntile inseamna tinute foarte elegante, somptuoase, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Este, mai degraba, o parada de outfit-uri scumpe si materiale fine, care din pacate, ii impedica pe cei care le poarta sa se simta bine si sa se distreze. La o nunta pe plaja, aceste lucruri dispar, lasand loc articolelor vestimentare lejere, comode, cu un design delicat si feminin pentru doamne si cu un aer relaxat pentru domni. In plus, mirele si mireasa pot economisi o avere, putand imbraca ceva deosebit, dar nu la fel de scump si sobru. Incaltamintea, la ambele sexe, poate fi sport sau casual, ori poate lipsi cu desavarsire!

Nu doar vestimentatia contribuie la un ambient mai vesel, ci si decorul, muzica si libertatea de a fi tu insuti, de a uita pentru cateva ore de regulile stricte impuse evenimentelor de asemenea anvergura. Mai mult decat atat, la o nunta pe plaja, participa, de obicei, un numar mai redus de persoane, adica cei cu care mirii au legaturi puternice si reale, precum familia si prietenii cei mai apropiati. Asadar, distractia va fi si mai mare datorita relatiilor speciale dintre cei prezenti!

Cum arata nunta perfecta in viziunea ta?

