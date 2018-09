Nu sunt bani de salarii pentru angajații din DGASPC. Rectificarea bugetară ar rezolva problema pentru ultimul trimestru

Mai multe direcții de asistență socială și protecția copilului din țară au probleme la asigurarea salariilor pentru ultimul trimestru. Întârzierile provocate de lipsa rectificării bugetare dau emoții celor circa 1800 de salariați ai DGASPC Bacău.

Directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău confirmă că banii de salarii nu sunt efectiv în conturi până la sfârșitul anului. „Pentru ultimul trimestru nu sunt asigurate salariile. În fiecare an este aceeași situație. În acest an, în plus, odată cu creșterile salariale, nu au mai ajuns banii”, spune Daniela Țâțaru.

Și liderul de sindicat al angajaților din direcție este la curent cu situația. „Da, este adevărat că banii nu sunt. Acest fapt este cunoscut și la nivel național și liderilor noștri sindicali. Așteptăm și noi rectificarea bugetară. De altfel, am fost la Ministerul Finanțelor și am discutat toate problemele și sperăm să se rezolve”,a declarat Polixenia Oprișan, liderul sindicatului „Familia”, din cadrul DGASPC Bacău.

