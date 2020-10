Noul președinte al PNL Bacău, despre negocierile politice: „Partidele cu cei mai puțini consilieri au cele mai multe pretenții!”

Partidul Național Liberal, organizația județeană Bacău, a intrat în negocierile pentru formarea majorităților din Consiliul Județean și consiliile locale cu un nou lider, interimar, Viorel Miron, primarul orașului Comănești.

Aflat în fruntea liberalilor de sâmbătă, fostul prim-vicepreședinte al PNL Bacău a declarat pentru Ziarul de Bacău faptul că încă nu s-a stabilit nimic, nu s-a negociat nimic, dar că speră în găsirea celor mai bune soluții.

„În practică, s-a demonstrat că partidele cu cei mai puțini consilieri au cele mai mari pretenții. Sunt curios dacă vom putea face negocieri cinstite”, a spus președintele interimar al PNL Bacău.

În Consiliul Județean Bacău, PSD are 18 voturi din 36 (17 consilieri plus președintele Valentin Ivancea), Alianța PNL-USR-PLUS – 11, PMP – 3, Pro Romania – 3 și ALDE – 2. Practic, PSD are nevoie de un singur vot, pentru a avea majoritatea necesară numirii vicepreședinților.

Referitor la Consiliul Local al municipiului Bacău, „noi avem propunerea noastră de viceprimar”, a afirmat Viorel Miron, însă o decizie se va lua după discuțiile cu celelalte partide. Alianța PNL – USR-PLUS are cele mai multe posturi, 9 din 23, și îi mai trebuie trei voturi pentru a forma o majoritate.

În calea rivalităților, afinităților și negocierilor pe plan local stau acum înțelegeri încheiate între liderii naționali ai partidelor. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a semnat „un acord de creare de majorităţi la consiliile judeţene, consiliile locale” cu Pro România, formațiunea lui Victor Ponta. Liderul PSD Bacău a anunțat că face doar o propunere pentru posturile de vicepreședinți ai Consiliului Județean Bacău.

„PSD Bacău este o organizație deschisă la alianțe și parteneriate politice. Suntem de acord cu ele: nu suntem nici opaci, nici guvernați de autosuficiență. Alegerile locale au arătat, însă, că numele și prenumele pe care partidele le propun fie la candidaturi, fie în funcții publice cântăresc greu – atât ca percepție, cât și ca rezultat final. Propunerile noastre sunt clare de două luni: Valentin Ivancea președinte CJ, om care nu a mai făcut politică până acum și Gelu Panfil vicepreședinte CJ, fost consilier local independent în cadrul CL Onești. Acesta este barometrul la care ne raportăm și reiterez: suntem deschiși către alianțe, dar nu oricum și, mai ales, nu cu orice nume propus pentru funcții de demnitate publică”, a reacționat Dragoș Benea, președintele PSD Bacău.

De asemenea, PMP negociază o alianță cu PNL, care ar viza tot majoritățile din teritoriu, în timp ce USR a anunțat că va merge singur la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie 2020.