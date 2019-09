Nou, în Bacău! S-a deschis cel mai mare centru de Laser Tag și Virtual Reality din Moldova

De câteva zile s-a deschis în centrul Bacăului cel mai nou și atractiv loc de joacă, recreere și divertisment pentru copii și părinți. Este vorba despre centrul de laser tag și virtual reality (cel mai mare din Moldova la această oră), unde, într-un spațiu generos, de peste 500 mp se combină întrecerile de laser tag și jocurile de realitate virtuală, cu ochelari 9D și experiențe interactive.

”Ne-am dorit să oferim copiilor și părinților din Bacău o alternativă de petrecere a timpului liber care include arenă de combat pentru întrecerile de laser tag, arenă de sumo și jocuri video de realitate virtuală. Părinții au la dispoziție spațiu de socializare cu toate dotările necesare pentru a petrece un timp de calitate, relaxant în timp ce copiii se distrează. Sau, părinții pot participa la întrecerile de laser combat, împreună cu copiii”, a descris oferta Costel Postolache, administratorul afacerii.

Laser tag-ul este mai mult decât un joc!

Laser Tag este un sport în special de echipă, dar se poate juca și individual, în care jucătorii încearcă să obțină puncte trăgând cu o armă de mână care emite o rază infraroșu.

Laser tag-ul, ca joc high tech, de tip combat, se desfășoară în arena dotată cu obstacole, intrări/ieșiri tip labirint etc. În timpul jocului este semiîntuneric, în spațiul de joc fiind lumini laser și muzică ritmată. Echipamentul de joc constă într-o armă (blaster) și vestă cu senzori care transmit automat spre monitorul aflat în arenă (care afișează în timp real) informații de tipul – jucătorul a fost ochit de adversar sau a ochit o țintă etc, ceea ce înseamnă puncte în plus sau în minus pentru jucători. Cu cât țintește cu arma laser mai mulți adversari cu atât mai multe puncte câștigă. Muniția este nelimitată și este reprezentată de laser, acesta fiind, receptat de senzorii aflați pe vestele jucătorilor.

Software-ul de monitorizare înregistrează activitatea jucătorilor iar la finalul jocului emite un raport ce arată scorul individual, pe echipă și evoluția generală a jucătorilor. Acest joc se adresează persoanelor cu vârste între 8 – 80 de ani și este un joc atât individual cât și de echipă.

”Viziunea noastră, pe termen lung este de a oferi părinţilor şi copiilor o alternativă solidă de divertisment şi recreere, de petrecere împreună a unui timp de calitate prin care se pot consolida legăturile dintre copii și părinți iar copiii pot învăţa valori care să îi ajute în viaţă – solidaritatea, spiritul de echipă, dorinţa de a învinge dar şi asumarea eşecului, depăşirea lui şi mobilizarea şi determinarea pentru victorie”, a mai declarat Costel Postolache.

Se organizează și petreceri pentru copii, pachetul de bază cuprinzând o partidă de laser tag și una de VR, pizza și băuturi răcoritoare. mai multe informații puteți afla la numerele de telefon : 0799 84 00 33 – Dana sau 0773 365 671 – Costel. Noul centru de laser-tag și VR se găsește în Magazinul Luceafarul, etajul 3. Programul este de la 12-22, in fiecare zi, de luni pana duminica inclusiv.

