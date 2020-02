Corpul de control al ANDPDCA cercetează neregulile semnalate la Centrul de recuperare de la Răcăciuni. Ce spune deputatul Tudorița Lungu (PNL)

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (C.R.R.N.) din Răcăciuni a intrat în atenția Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (A.N.D.P.D.C.A.), pentru neregulile grave semnalate, se arată într-un comunicat de presă al deputatului Tudorița Lungu, vicepreședinte al PNL Bacău.

La sfârșitul lunii ianuarie, un organism neguvernamental, Centrul de Resurse Juridice (C.R.J.), a vizitat centrul de la Răcăciuni și a constatat starea jalnică în care trăiesc cei 187 de rezidenți adulți, care ar trebui să primească îngrijire aici.

”Condiţiile de viaţă, lipsa planurilor de viitor, lipsa tratamentului specializat de reabilitare, lipsa condiţiilor minimale de igienă constituie factori care pun în pericol sănătatea şi integritatea rezidenţilor”, au avertizat reprezentanții CRJ, care au constatat că există mai multe situaţii care indică rele tratamente aplicate persoanelor instituţionalizate, privarea arbitrară de libertate a acestora și adevărate abuzuri la adresa unora dintre pacienții cu dizabilităţi intelectuale.

”Am aflat din presă despre ceea ce se întâmplă la Răcăciuni și am avut o întâlnire cu doamna Mădălina Turza, directorul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Handicap. Situația de la Răcăciuni este, într-adevăr, una foarte gravă, drept pentru care Corpul de control al A.N.D.P.D.C.A. a fost trimis în această săptămână să facă cercetări. Este de neînțeles de ce Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Bacău refuză să facă demersurile pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități de la Răcăciuni și transferarea acestora în locuințe protejate. Am aflat de la doamna președinte Turza că, din 2017 este semnat un contract pe fonduri europene, pentru construcția acestor alternative civilizate de trai, deși primăria din localitate a identificat un teren disponibil, la doi ani după semnarea contractelor de finanțare, DGASPC și doamna director Daniela Țîțaru nu au mișcat niciun deget”, a declarat Tudorița Lungu, deputat PNL de Bacău.

Supraaglomerarea, condițiile mizere, lipsa cadrelor specializate, a activităților de petrecere a timpului liber, a sesiunilor de consiliere psihologică favorizează, în fapt, degradarea și nu recuperarea rezidenților de la C.R.R.N. Răcăciuni și contribuie la uzarea lor spirituală, sufletească și comportamentală, au mai constatat reprezentanții C.R.J.. Ei vorbesc în raportul lor și despre faptul că pacienții sunt ținuți într-o cultură a fricii și există mari suspiciuni că rezidenții chiar au acces la serviciile psihologice externalizate.

”Lucrurile nu pot rămâne așa. Imediat ce rezultatele acestui control vor fi făcute publice, dacă cele semnalate se confirmă, mă aștept ca Daniela Țîțaru, deja condamnată penal pentru fals în declarații, să demisioneze pentru că se pare că și profesional dă dovadă de rea credință”, a conchis deputatul băcăuan.