Motivele pentru care românii semnează în număr mare pentru candidatura lui Iohannis. GALERIE FOTO

Faptul că este un adversar de neclintit al PSD, reprezentarea cu cinste a României în plan extern, lupta împotriva corupției și convingerea că poate transforma România într-o țară normală, în care totul să funcționeze așa cum trebuie – acestea sunt câteva dintre argumentele formulate de românii care au semnat pentru candidatura lui Klaus Iohannis.



PNL desfășoară o amplă campanie de strângere de semnături pentru președintele Klaus Iohannis, care candidează pentru un nou mandat la Cotroceni. Obiectivul declarat al PNL este să strângă peste două milioane de semnături, cu mult peste cerința legală de 200.000, semn clar că președintele Klaus Iohannis are cea mai puternică susținere dintre toți candidații pentru Palatul Cotroceni. Vineri, 20 septembrie, Klaus Iohannis este așteptat să-și depună candidatura pentru un nou mandat de Președinte al României la Biroul Electoral Central, unde va fi însoțit de mai mulți lideri și susținători din PNL.

Campania de strângere de semnături presupune dialogul voluntarilor PNL cu românii, liberalii explicând de ce candidează șeful statului pentru un nou mandat. Voluntarii PNL au discutat cu cetățenii și au strâns mărturiile acestora, într-o radiografie a așteptărilor lor. Ce cred cei care au semnat, dându-și acordul pentru ca președintele Klaus Iohannis să obțină un nou mandat?

Lupta anticorupție

Klaus Iohannis este văzut ca un adversar al politicienilor PSD care, prin legile votate în Parlament, au contribuit la elibrarea unor infractori. ”Nepotul meu a fost bruscat pe stradă de niște matahale eliberate din pușcărie. Am simțit atunci, pentru prima oară în viață, cum doare nedreptatea. Klaus Iohannis a fost vocea care a exprimat tot ceea ce am avut noi de spus, a fost acel politician care vorbea pentru mine, pentru noi. A fost și rămâne președintele meu!”, susține Mircea Aldea, Deva, județul Hunedoara. ”Președintele Klaus Iohannis a pus frână abuzurilor PSD în domeniul Justiției, folosind toate armele constituționale. A refuzat să promulge legile ticăloase ale PSD și s-a adresat, în mod repetat, Curții Constituționale”, motivează, Ion Preda, din Cluj-Napoca.

Românii sunt conștienți că președintele Iohannis afost un adversar eficient al PSD, garantând drepturile și libertățile fundamentale, precum și promovarea unor legi juste. ”A convocat referendumul pe teme de justiție, care a fost un bun prilej pentru noi toți să blocăm amnistia și grațierea dar, mai mult, a fost o ocazie să se audă și vocea noastră, nu doar a hoților care se luptă cu un fantezist «stat paralalel»”, argumentează Mirela Răducanu, din Ploiești.

”Vreau eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, nu mai vreau penali și corupție, vreau un parlament și un guvern format din politicieni capabili să conducă o țară, vreau să intrăm în Spațiul Schengen, vreau salarii și pensii ca în străinătate , iar românii să se întoarcă în țara lor, să găsească aici locuri bine plătite, impozite mai mici pentru case și terenuri! Am semnat pentru Klaus Iohannis pentru că eu sunt convins că asta vrea și el”, susține Nicolae Ifrim, din Sibiu.

A reprezentat România cu cinste

În alte cazuri, a cântărit prestația șefului statului în materie de politică externă. ”Cine ați vrea să răspundă, la Cotroceni, telefonului Angelei Merkel, spre exemplu? Sau la cel al lui Donald Trump? Și în ce limbă să le răspundă, fiindcă există riscul ca „he-he” să nu însemne același lucru peste tot”, spune Constantin Marcu, Iași. ”Președintele Klaus Iohannis a fost primit de două ori de președintele SUA într-un singur mandat. De asemenea, summit-ul de la Sibiu a fost un succes, iar șeful statului a păstrat o relație bună cu Uniunea Europeană, în timp ce PSD este considerat «Ciuma roșie» chiar și de socialiștii europenei”, crede Daniel Florea, din Oradea.

”Am văzut reportaje de toate felurile despre Romania la televiziunile din Germania despre corupție, despre cum au fost eliberați pușcăriașii, despre cum au încercat unii să faca legi numai pentru ei. Când am văzut-o pe Angela Merkel coborând din mașină la Sibiu, când toți ceilalți lideri ai Europei apăreau salutând mulțimea într-un oraș din România atunci am înțeles că încă se mai poate salva ceva. Ca încă, cineva, mai poate salva ceva. Klaus Iohannis a făcut atunci, fie și pentru o zi , din România o țară normală. Îl susțin fiindcă sper ca zilele de normalitate să se repete.”, spune Marius Dan, Munchen, Germania.

Blocarea ”țopăielii fiscale”

Pentru mulți dintre români, șeful statului a pus stavilă risipei economice a guvernărilor PSD. ”A criticat dur «țopăiala fiscală» și a cerut abrogarea ordonanțelor de urgență cu impact negativ pentru economie, precum OUG 114 care duce la naționalizarea Pilonului 2 de pensii, alungă investitorii din energie, telecomunicații și sectorul bancar și a dus la creșterea prețurilor pentru multe produse și servicii”, spune Ioana Teodorescu din Galați.

”Mi-a plăcut faptul că președintele Klaus Iohannis a respins mai multe propuneri ale PSD pentru ministere, persoane cu totul nepotrivite pentru posturile pe care doreau să le ocupe – fie că vorbim de Lia Olguța Vasilescu la Transporturi, fie că vorbim de Eugen Nicolicea la Justiție”, explică Nicolae Prodan din Brașov.

Mulți dintre cei care semnează pentru Klaus Iohannis sunt întreprinzători particulari, care invocă speranța normalității. ”De 18 ani muncesc pentru a ține pe picioare un magazin. Nu am dat niciodată un leu niciunui inspector de control, deși înțelegeam toate apropourile. Am refuzat să duc plicuri, să dau ciocolate sau sticle de whisky. Am spus că la un moment dat o să ajungem o țară normală și credeam că sunt singura care mai crede asta. Ma bucur că nu e așa!”, a explicat Daniela Rotaru, Constanța.

Unul din motivele invocate, este seriozitatea de care dă dovadă actualul președinte. ”Am semnat pentru Klaus Johannis pentru că eu cred că este cel mai reprezentabil Președinte care l-a avut România de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Are reprezentanță, caracter, stofă și ținută demnă de un Președinte. Poate fi un model pentru orice român, asta cred eu că înseamnă funcția de președinte al unui stat”, afirmă Ion Covaci, din Sibiu. (sursa: comunicat de presă)