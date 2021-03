Moțiunea PSD împotriva Ministrului Economiei, Claudiu Năsui, a picat. Cristian Ichim: „O moțiune care nu putea trece”

Moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, a picat la vot în plenul Senatului. Deputatul băcăuan Cristian Ichim a salutat decizia Senatului, reiterând importanța reformelor începute de Claudiu Năsui.

Măsurile colegilor mei din Guvern sunt cele care vor duce la reformarea României, așa cum am promis. Alături de colegii din Alianța USR-PLUS și colegii parlamentari de la guvernare am votat pentru continuarea reformelor. Am încredere în Claudiu Năsui, am încredere că va continua procesul de reformă și transparentizare început la Minsterul Economiei!, susține Cristian Ichim.

Parlamentarul băcăuan a declarat că acuzele aduse de PSD la adresa Ministrului Economiei sunt false. În sprijinul afirmațiilor sale, a adus exemple din măsurile luate deja de Claudiu Năsui în perioada scurtă petrecută la minister.

„În textul moțiunii, parlamentarii PSD acuză că „o putere străină și ostilă destabilizează economia națională”, că „blochează programele de stimulare şi susţinere a economiei şi firmelor româneşti”, că se dorește „vânzarea celor mai profitabile companii ale statului român”. Starea de confuzie pe care incearca sa o creeze PSD-ul, prezentand o multitudine de neadevaruri printr-un mod manipulator de a reda activitățile membrilor guvernului, incercand sa creeze haos si destabilitate, nu va reusi sa mai pacaleasca romanii. Nimic din ce clameaza parlamentarii PSD nu este adevărat si nu poate fi susținut.

Concret, Ministrul Economiei – Claudiu Năsui, sprijinit de colegii din Alianța USRPLUS, a propus:

– 1 miliard de lei pentru despăgubirea Horeca. Dacă suma cererilor de despăgubire va depăși miliardul alocat, atunci firmele vor primi bani proporțional cu cererea lor de finanțare.

– Transparență totală. Ministerul economiei publică toate contractele cu statul.

– Buget de 6.6 miliarde de lei. 92% din el merge pe 4 scheme de ajutor de stat.

– Schemă pentru IMM-uri în context CoVid, adică cele 3 măsuri (microgranturi, capital de lucru și investiții). Acolo au fost alocați 4.5 miliarde de lei. Din fericire această schemă este suportată 85% din fonduri europene. Doar 15% provine din bani din bugetul de stat, adică din banii contribuabililor.

– A doua cea mai mare alocare a ministerului este schema pentru #Horeca. Pentru această industrie a fost alocat 1 miliard de lei. De data aceasta banii sunt 100% din bugetul de stat, fără fonduri europene.

– A treia cea mai mare alocare este schema #Start-up Nation. Există deja deconturi de cheltuieli pentru ele. Pentru asta s-au alocat 635 de milioane de lei. Din nou, banii 100% din bugetul de stat, din banii din taxe și impozite.

– A patra cea mai mare schemă este cea pentru industria cinematografica. O schemă prin care statul dă bani studiourilor pentru a face filme în România. Acolo au fost alocați 100 de milioane de lei, de asemenea 100% pe buget de stat„, a mai precizat deputatul băcăuan.