Monedele virtuale – mai pretioase decat aurul. Nimeni nu se astepta la o asemenea explozie, dar spre exemplu, popularul Bitcoin a explodat exponential, atat in volum, cat si in valoare. Creat in 2009 de o persoana anonima, sub aliasul Satoshi Nakamoto, a acaparat din ce in ce mai multe piete, astfel incat in 2017 poate fi folosit pentru plati online, poate fi convertit in bani si mai ales inca poate fi considerata o investitie de succes.

Astazi, valoarea unei singure monede Bitcoin depaseste pragul de 6285.08 Euro, inregistrand o crestere fenomenala de la numai 1 USD in 2010! Cati dintre voi si-ar dori sa se intoarca in timp si sa cumpere echivalentul a 100 de monede Bitcoin in 2010? Astazi ati fi putut fi milionari – dar inca nu este timpul pierdut. Care sunt locurile unde puteti face peste 6285 euro intr-o zi? Sigur, puteti incerca la unele dintre cele mai bune cazinouri online, dar nu puteti fi sigur ca veti castiga.

Puteti intra in posesia pretioaselor monede virtuale in doua feluri: le puteti cumpara si stoca in portofele electronice sau le puteti mina! Haideti sa exploram ambele variante:

In pietele virtuale puteti achizitiona, vinde, schimba o moneda in contravaloarea alteia si puteti face asta foarte simplu, folosind un card bancar. Dar daca sunteti pregatiti sa construiti o platforma de minare, trebuie sa intelegeti ca aceasta varianta inseamna costuri substantiale, dar aduce o serie de avantaje. In primul rand, puteti construi o platforma ce mineaza o anumita moneda: Dash, Bitcoin, etc. Puteti construi un ansamblu de procesoare grafice, ce ruleaza algoritmi la o viteza de calcul impresionanta si puteti mina orice moneda doriti: Etherium, Litecoin, etc.

Imaginati-va ca indiferent de ce alternativa alegeti, va creati propriul dumneavoastra ecosistem financiar, nu mai depindeti de nici un fel de sistem bancar si puteti spune, fara a exagera absolut deloc, ca va creati proprii bani! O putere de calcul de aproximativ 60 Ghs reprezinta echivalentul a peste 1000 euro/luna – orice sistem de minat isi amortizeaza investitia intr-un numar de luni, apoi sunteti pe profit – va invit sa-mi aratati o banca ce va poate asigura asemenea returnare a investitiei!

Un portofel electronic, folosit pentru a stoca aceste monede virtuale, este mai sigur decat orice cont bancar si este securizat de cele mai puternice tehnologii de criptare, deci factorul de risc este 0.

In momentul de fata exista 16 milioane de monede Bitcoin in circulatie, iar numarul acestora, ca si volum, este limitat la 20 de milioane, deci aveti timp berechet sa intrati in posesia catorva monede – lucru pe care vi-l doresc din suflet. In romania au aparatu deja servicii si produse ce pot fi achizitionate sau a caror contravaloare poate fi achitata prin intermediul monedelor virtuale, dar in ceea ce priveste folosirea lor pe scara larga – suntem abia la inceput.

Asa ca profitati de informatiile disponibile in piata si transformati-va intr-un investitor de succes – va veti multumi in viitor!