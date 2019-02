Moldova ocupă locul 4 pe lista celor mai sărace regiuni din Uniunea Europeană

Două regiuni din România, Nord-Est și Sud-Vest Oltenia, aveau în 2017, ultimul an pentru care există date, un PIB per capita ajustat cu puterea de cumpărare mai mic de 50% din media UE, o îmbunătățire față de 2015-2016 când țara noastră era prezentă cu 3 regiuni pe lista celor mai sărace din Uniunea Europeană.

Potrivit profit.ro, în total, 20 de regiuni din UE au un PIB pe cap de locuitor (calculat la paritatea puterii de cumpărare) sub jumătate din media Uniunii, potrivit celor mai recente date ale Eurostat.



În 2014, România avea 5 regiuni pe lista celor 21 care la acel moment aveau un PIB per capita sub 50% din media Uniunii Europene. Regiunea Nord-Est din România a rămas însă, și în 2017, una dintre cele mai sărace din Uniune, cu un PIB per capita de doar 39% din media europeană. La polul opus, în București-Ilfov, PIB per capita depășește cu 44% media Uniunii Europene.

Nord-Estul României (Moldova) ocupă locul 4 pe lista celor mai sărace regiuni din UE, după Nord-Vest din Bulgaria (31% din media UE), Centru-Nord din Bulgaria și Mayotte a Franței – departament insular (ambele 34%) și Centru-Sud Bulgaria (35%). Regiunea Nord-Est din România este la egalitate cu regiunea Nord-Est din Bulgaria, ambele cu un PIB per capita de 39% din media Uniunii Europene. (integral, pe profit.ro)

