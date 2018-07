Modele de rucsacuri la moda in 2018!

Doamnele si domnisoarele care isi doresc sa se simta cat mai confortabil si mai libere atunci cand ies la plimbare anul acesta au inceput deja sa renunte la posete in favoarea acelor rucsacuri dama deosebit de atragatoare. Din ce in ce mai multe femei prefera sa poarte in spate un rucsac in care isi pot pune lucrurile personale, decat sa tina mereu in mana o poseta care in general este foarte plina si ajunge sa fie destul de grea. In randurile de mai jos, cele care sunt in cautarea rucsacului ideal pot descoperi care sunt modelele in voga in 2018!

Stralucire si eleganta!

Anul acesta se poarta mult rucsacurile stralucitoare, care atrag privirile tututor. Este vorba despre nuantele de gri metalizat, negru metalizat sau chiar rosu! Aceste modele pot fi purtate ziua, la o plimbare relaxanta prin parc, dar si la plaja sau chiar seara, la o iesire cu prietenii.

Modele indraznete

Modelele indraznete, cu diferite aplicatii, precum tintele, de exemplu sunt si ele la mare cautare cand vine vorba despre rucsac dama! Ideal este ca acestea sa fie purtate la tinute lejere, care sa nu contina foarte multe culori, pentru ca intregul outfit sa nu fie unul kithchos. Doamnele si domnisoarele pot opta pentru ghiozdanele cu forme geometrice sau cu personaje din filme ori chiar desene animate!

Printuri interesante

Printurile sunt si ele la moda in 2018! Se poarta foarte mult rucsacurile cu printuri haioase, cu emoticoane folosite in mediul virtual sau cu animalute simpatice. Aceste tipuri de ghiozdanele sunt ideale pentru a fi folosite in excursii, atunci cand femeile au nevoie de un loc in care sa pastreze portofelul, o sticla de apa si alte cateva obiecte personale!

Modele elegante

Doamnele si domnisoarele pot opta si pentru un model de rucsac dama de pe MAHONI.ro elegant, pe care sa il poarte la rochite sau outfituri office. Astfel, ele pot scapa de povara gentilor mari si voluminoase. In plus, ghiozdanelele sunt disponibile in diferite marimi, astfel incat sa se plieze pe dorintele si necesitatile tuturor femeilor! Cele mai cautate rucsacuri elegante sunt cele intr-o singura culoare, cu fermoar sau capse, din materiale mate sau chiar lucioase.

Rucsac tip geanta

O alta varianta de rucsac foarte cautata este cea tip geanta. Ghiozdanelele din aceasta categorie seamana foarte mult cu posetele pe care le folosesc femeile in mod normal, insa pot fi purtate foarte usor, datorita faptului ca pot fi duse in spate. Astfel, femeile pot include rucsacurile in orice tip de outfit-uri: de la cele sport pana la cele casual sau chiar elegante!

Pentru achizitionarea unor astfel de accesorii este recomandat mediul online. De exemplu, Mahoni.ro este unul dintre magazinele online de unde doamnele si domnisoarele pot cumpara cele mai interesante modele de rucsacuri in voga in 2018! Acestea pot fi purtate in diferite ocazii, atat in vacanta, in zilele libere, cat si la locul de munca. Rucsacurile sunt foarte practice, usor de folosit si extrem de incaptatoare! In plus, femeile pot alege modelele care le sunt pe plac, indiferent daca este vorba despre cele micute, simple, despre rucsacurile tip geanta sau despre cele cu diferite tipuri de aplicatii sau imprimeuri.