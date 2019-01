Modele de pulovere damă potrivite oricărui anotimp

Din pacate, vara a trecut, iar femeile au fost nevoite sa isi reorganizeze intreaga garderoba. Hainele subtiri asa cum sunt tricourile sau rochitele fluide au fost inlocuite cu pulovere dama groase care se potrivesc de minune temperaturilor scazute de afara.



Chiar daca vremea este mohorata, iubitoarele modei nu trebuie sa renunte in a mai arata exemplar ori de cate ori ies din casa. Chiar si o tinuta compusa dintr-o pereche de jeansi si un pulover poate arata desprinsa parca din paginile revistelor de moda atat timp cat produsele achzitionate sunt de cea mai buna calitate si se potrivesc de minune fiecarei siluete in parte. Poti cumpara pulovere de pe Mahoni.ro

Puloverele pot fi parte din orice tip de tinuta

Fara doar si poate puloverul este unul dintre piese de baza ale acestui anotimpului datorita faptului ca este usor de purtat, dar mai ales usor de asortat oricarei tinute. Ofera doamnelor si domnisoarelor o mare libertate de miscare ceea ce reprezinta un mare avantaj, mai ales intr-o astfel de perioada cand sentimentul de incorsetare cauzat de prezenta mult prea multor straturi de haine poate deranja in mod vizibil.

Puloverele pot fi purtate in diverse combinatii vestimentare ceea ce reprezinta un mare avantaj. Sunt extrem de versatile, comode si lejere astfel incat pot fi luate atat la birou, cat si in timpul unei iesiri in oras alaturi de cei dragi. Spre exemplu, o pereche de colanti din piele impreuna cu o pereche de botine si un pulover oversize reprezinta alegerea perfecta pentru o seara in oras. Intalnirile cu prietenii la un pahar de vin sunt cele mai frumoase fapt pentru care tinuta trebuie sa fie adecvata astfel incat sa se ridice la nivelul asteptarilor.

O alta combinatie extrem de des utilizata mai ales de catre adolescente este cea formata dintr-un pulover, o pereche de jeansi rupti si o pereche de incaltari sport. Cu un astfel de outfit, tinerele pot merge la scoala, pot frecventa cursurile Universitatii sau pot iesi pe afara pe timpul zilei pentru a rezolva diverse treburi.

O tinuta fashion care cu siguranta va atrage toate privirile celor din jur este realizata dintr-un pulover scurt, o pereche de botine cowboy si o fusta din tul. Combinatia este una extrem de indrazneata insa efectul vizual este unul de exceptie. O astfel de tinuta poate fi purtata in cadrul unui eveniment mai special sau de ce nu, in cazul unei iesiri in club. Atitudinea trebuie sa fie una pe masura si trebuie sa exprime incredere in fortele proprii.

Pulovere dama online

Exista o gama variata de pulovere dama, de la cele casual si pana la cele elegante sau sport. Exista modele potrivite oricarei femei astfel incat sa se adapteze perfect siluetei si sa scoata in evidenta trasaturile fetei. Goana prin magazine dupa achizitionarea celor mai noi produse poate fi de-a dreptul extenuanta, motiv pentru care tot mai multe femei prefera sa cumpere online hainele mult visate. Cu doar un singur click, produsele sunt expediate direct la usa prin intermediul unei firme de curierat, totul realizandu-se simplu si rapid, fara prea mari batai de cap.

Se poarta foarte mult in acest sezon dungile. Designerii mizeaza pe genul acesta de imprimeu si le indeamna pe femei sa nu se sfiasca sa il poarte indiferent de combinatii. Culorile dominante ale sezonului toamna – iarna 2018 sunt albastrul, rosu, dar si nuantele de bej. Acestea nu trebuie sa lipseasca din garderoba asa ca alegerile vestimentare trebuie facute cu mare griji si atentie.

In general pentru genul acesta de pulovere se folosesc materiale groase care sa tina de frig si care sa ofere un confort sporit. De la acril si pana la lana sau poliestern, totul este conceput in asa fel incat sa clientele sa aiba parte de tot ce este mai bun. Pentru ca intregul proces de curatare si de spalare a hainelor sa fie in regula, se recomanda respectarea instructiunilor oferite de catre producator.

De regula, puloverele se spala cu apa rece, fara utilizarea functie de centrifugare si doar cu un detergent lichid. Uscarea se va realiza intr-un spatiu bine aerisit si pe un umeras pentru a nu ramane nici cea mai mica urma. Calcarea puloverelor este strict optionala avand in vedere faptul ca materialele sunt usor elastice si nu se sifoneaza atat de usor.

