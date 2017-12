Moartea poetului Cezar Ivanescu, inca sub ancheta medicala

– la Colegiul Medicilor Bacau, a ajuns o noua reclamatie la adresa chirurgului care l-a operat pe Cezar Ivanescu de hemoroizi, interventie care, sustin apropiatii poetului, i-ar fi cauzat moartea

Semnatarul petitiei este insasi fiica adoptiva a poetului, Clara Arustei, care afirma ca tatal ei „si-a pierdut viata ca urmare a unei interventii minore si programate, efectuata la Clinica Palade din Bacau”. Sesizarea vine la mai bine de o luna, dupa o plingere similara, adresata CM Bacau, de catre o apropiata din Israel a scriitorului. In paralel, o alta petitie, purtind aceeasi semnatura, trimisa Presedintelui Romaniei si Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost directionata, tot in luna iunie, Parchetului de pe linga Curtea de Apel Bacau. Potrivit reprezentantilor CM Bacau, ancheta medicala in cazul Ivanescu este in curs de desfasurare. „Ce stim pina acum este ceea ce s-a intimplat in Bacau. In momentul de fata, adunam documentatia medico-legala de la Bucuresti. Nu avem deocamdata documentul prin care sa fie stabilita cauza decesului si nici o informatie legata de decizia si de ceea ce s-a intimplat in timpul transportului pacientului cu elicopterul SMURD. Sint inaintate adrese catre Bucuresti la care inca, nu am primit raspuns”, a declarat dr. George Ioan Coneac, vicepresedintele CM Bacau. „Pina la finalizarea anchetei conform legii, nu putem trage concluzii”, a mai precizat dr. Coneac. Potrivit procedurilor legale, Parchetul va putea solutiona cazul dupa verdictul dat de Colegiul Medicilor Bacau.

Pe 21 aprilie a.c., Cezar Ivanescu a fost internat la Clinica Palade din Bacau, unde a doua zi, avea sa fie supus unei operatii pentru hemoroizi. La 24 de ore de la interventie, care a fost efectuata de medicul chirurg Vasile Palade, se pare ca scriitorul a suferit o complicatie, motiv pentru care a fost transferat la sectia Terapie Intensiva din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau. De aici, pe 24 aprilie, s-a luat decizia transportarii lui cu un elicopter SMURD la Spitalul Floreasca din Bucuresti. In aceeasi zi, in institutia amintita, Cezar Ivanescu a decedat.