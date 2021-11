Mișcarea Right to Repair – Dreptul tău de a îți repara dispozitivul mobil

Noiembrie 2021, gigantul Apple anunta faptul ca din anul 2022, incepand cu modelele iPhone 13, li se va oferi clientilor posibilitatea de a isi comanda piese si subansamble pentru aceste device-uri in magazinele Apple din SUA.

Miscarea Right to Repair poate spune ca a castigat o lupta din acest razboi ce se tine de ani de zile pentru dreptul clientilor de a avea acces la piese de calitate sau de origine.

Aceasta miscare nu este doar un mod de a oferi clientilor posibilitatea de a avea acces la piese de origine, ci este de fapt un amplu proces ecologic. Se estimeaza ca doar 15-20% din dispozitivele electronice (telefoane, tablete, laptopuri, televizoare, s.a.m.d.) sunt reciclate. Un fapt ingrijorator pentru mediu.

Miscarea isi propune, astfel, sa elimine in primul rand bariera dintre client si brand, iar in al doilea rand sa mentina active aceste dispozitive care de altfel nu ar mai avea nicio sansa de supravietuire tinand cont de pretul practicat de catre reparatorii oficiali ai dispozitivelor.

Stim deja ca unele accesorii pentru dispozitivele mobile pot fi destul de costisitoare, dar o simpla piesa poate ajunge la un procentaj de aproape 50% din valoarea dispozitivului. Astfel ca, majoritatea clientilor sunt dispusi sa isi vanda vechiul dispozitiv, poate nefunctional, pentru o suma modica astfel incat sa isi achizitioneze un nou dispozitiv, fapt ce duce la o cantitate mare de deseuri electronice.

Nu in ultimul rand, cu totii indragim un telefon mobil, avem un preferat ca sa spunem asa si ne este greu sa ne despartim de el. De ce sa nu il reparam si sa ii prelungim viata, dar sa fim si prietenosi cu mediul inconjurator?