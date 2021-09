Mircea Fechet (PNL): „Școlile din județ arată mai bine decât cele din Municipiu. Avem nevoie de un proiect ambițios de modernizare a infrastructurii școlare”

Deputatul Mircea Fechet (PNL) a vizitat, cu ocazia deschiderii anului școlar, mai multe unități de învățământ din județ. Acesta a constatat că există școli și grădinițe moderne în județ, dând exemple din Moinești și Mânăstirea Cașin. Președintele PNL Bacău a ținut însă să sublinieze faptul că municipiul Bacău rămâne în urmă în ceea ce privește infrastructura școlară.

Infrastructura școlară este o problemă foarte des abordată, dar, pentru care, din păcate, s-au făcut destul de puține în țara noastră. M-am bucurat să constat că, în județul nostru, avem și exemple de bună practică – școli și grădinițe cu adevărat moderne, la standarde europene.

Tot în Moinești, am vizitat astăzi Grădinița Ghiocel și Școala Gimnazială ,,Ștefan Luchian”. Grădinița a fost construită de la zero, prin fonduri guvernamentale. Valoarea totală a fost de 500.000 de euro, iar rezultatul este unul pe care mi-aș dori să-l multiplicăm în tot județul. La ,,Ștefan Luchian”, investiția a fost de 1,5 milioane de euro, iar clădirea a fost consolidată și reabilitată, iar terenul de sport a fost amenajat cu materiale de calitate.

Și acestea nu sunt singurele unități de învățământ cu o nouă față. Investițiile în infrastructura de învățământ din municipiul Moinești din acest an au totalizat peste 6,3 milioane de euro.

Zilele acestea, am vizitat mai multe instituții școlare care și-au așteptat elevii în noul an cu un aspect total nou. Am scris zilele trecute și despre Școala Gimnazială ,,Regina Maria” din localitatea Mănăstirea Cașin, o investiție făcută prin PNDL și care a fost modernizată în totalitate. De asemenea, în comuna Măgura am văzut o grădiniță nou construită, cu săli de clasă curate și colorate pentru cei mici.

Îi felicit din suflet pe toți primarii din aceste localități și pe echipele acestora! Așa da!

a declarat deputatul MIrcea Fechet