Mircea Fechet: „Am decis să candidez la conducerea filialei județene PNL Bacău. Sunt un liberal de când am intrat în politică și așa voi rămâne!”

Deputatul PNL Mircea Fechet și-a anunțat candidatura la conducerea filialei județene a PNL Bacău.

„Am decis să candidez la funcția de președinte al filialei județene PNL Bacău. Am analizat argumentele pro și contra, dar mai ales am discutat cu foarte mulți colegi – primari, consilieri locali și simpli membri – care m-au încurajat să fac acest pas.”

Mircea Fechet și-a prezentat motivele și parcursul său profesional – de la vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) și până la momentul în care a preluat funcția de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor. În prezent, este deputat de Bacău.

„În primul rând, cred că sunt dator să vă spun „de ce”. Am intrat în PNL când eram student, iar de atunci au mai trecut încă 20 de ani, timp în care am gândit și am acționat doar după principiile liberale. Am pornit de jos, de la lipitul afișelor în campania electorală și până astăzi nu am ars nicio etapă.

În cariera mea, am ales acele locuri de muncă de unde am simțit că pot schimba ceva în bine. La 32 de ani, am devenit vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Mi-am continuat activitatea în calitate de director adjunct la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, iar ulterior am fost auditor public extern în cadrul Autorității de Audit. În decembrie 2019, am acceptat o provocare pentru mine și pentru cariera mea și am preluat funcția de Secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar un an mai târziu funcția care m-a onorat cel mai mult – cea de ministru al Mediului. Din decembrie 2020, în calitate de deputat ales în circumscripția electorală Bacău, mă lupt pentru proiectele județului nostru.”

Fostul ministru al Mediului spune că Bacău are cifre record la asistați social, șomaj sau abandon școlar și că își dorește să vadă în județ implementate proiectele de care băcăuanii au nevoie.

„De 30 de ani, Consiliul Județean Bacău este condus doar de PSD, iar rezultatele se văd: suntem unul dintre cele mai depopulate județe din România, cu cifre record la asistați social, abandon școlar sau șomaj. Vreau să schimbăm aceste lucruri, vreau să fim un județ puternic, să implementăm proiectele de care băcăuanii au nevoie. Vremea jocurilor politice a trecut. Sunt un liberal de când am intrat în politică și așa voi rămâne până la capăt.

Vreau să le mulțumesc pentru încredere celor care mă susțin și, totodată, să le urez mult succes tuturor candidaților!”