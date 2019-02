Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și senatorul Dragoș Benea, declarații în exclusivitate despre proiectul de închidere a spitalelor din Bacău

Proiectul de reducere a numărului de spitale și a paturilor dezvăluit în exclusivitate de Ziarul de Bacău a stârnit controverse și reacții. Pentru publicația noastră, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a confirmat existența „draftului” realizat de experți, dar a precizat că nu este de acord cu propunerile din document, iar dezbaterile pe care le-a inițiat au tocmai rolul realizării unui masterplan conform cu realitatea.

De asemenea, senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a declarat că Bacăul va reacționa cu argumente contra reducerii numărului de paturi și de spitale, dar va promova principiul eficientizării unităților medicale.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, pentru Ziarul de Bacău:

„Acest Masterplan a fost discutat încă de acum doi ani cu fiecare consiliu local, județean și manager de spital. A fost prezentat de către fostul secretar de stat Cora Pop inclusiv mie, care eram manager, la vremea respectivă, la Baia Mare.

Aceste masterplanuri sunt o condiționalitate a Comisiei Europene, care dorește să vadă sustenabilitatea sistemului din România. Sunt făcute de experți, nu de Ministerul Sănătății, și trebuie aprobate prin ordin de ministru. E adevărat că documentul are antetul ministerului, dar a fost realizat de experți care au predat acel document, iar ministerul este răspunzător pentru aplicarea lui, altfel nu putem accesa fondurile pentru spitalele din Iași și Cluj. Este o condiționalitate ex ante, cum scrie acolo (trad: pe baza previziunilor – n.r). Și pentru că aceste masterplanuri nu corespund realității, am convocat conform legii o dezbatere, astfel încât să prezentăm poziția noastră și un masterplan corespunzător cu realitatea.

Am înțeles că domnul primar din Comănești (Viorel Miron – n.n.) a făcut niște afirmații referitoare la acest document, dar doresc să-l asigur că acest document nu are nicio implicație politică. Pur și simplu este o discuție a ministrului Sănătății cu spitale, referitor la viitorul serviciilor medicale din regiune. Nu are în vedere desființarea de spitale, dimpotrivă. Dacă domnul primar face astfel de afirmații, să-i fie de bine, nu corespund realității!

Disputa politică nu-și are locul când discutăm de spitale. Nu se pune problema închiderii, ci se pune problema unei dezbateri, pe care de altfel suntem obligați să o facem. Spitalele pot să rămână așa, pot să-și restructureze activitatea, în sensul că-și schimbă paturile din chirurgie în medicină internă. De exemplu, Spitalul din Moinești are o secție de chirurgie foarte performantă, putem face o secție de medicină internă sau gastroenterologie foarte performantă”.

Senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău: „Este o propunere formulată de o firmă de consultanță angajată de Ministerul Sănătății înainte de 2017, dar e cale lungă până la eventuala implementare a acestuia. Județul Bacău se va pregăti cu argumente și mai ales cifre, indicatori, pentru o reacție vehementă pe acest subiect. Mă îndoiesc că se va ajunge la închideri de spitale, dar principiul eficientizării trebuie abordat cu mai mult curaj și mai puțin populism”.

