Ministrul Lucian Șova, despre autostrăzile care au inflamat Iașiul și Bacăul: „Una nu o exclude pe alta!”

Subiectul proiectelor de autostrăzi care să lege Moldova de Ardeal a fost discutat și la întâlnirea cu presa a demnitarilor PSD din Bacău. Au făcut precizări Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor, și senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău.



Cei doi demnitari au explicat aspectele practice ale proiectelor disputate, Iași Târgu-Mureș și Iași-Bacău-Brașov.

Senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău: „Guvernul a aprobat un memorandum care pune pe hârtie acest proiect Iași- Pașcani- Bacău-Valea Oituzului-Brașov. Am văzut un material bine documentat la o televiziune, realizat cu cercetători din Târgu Mureș, despre habitatele pe care le-ar traversa cealaltă variantă, Iași – Târgu Mureș. Spun ce-am mai spus: prea mulți râși, urși, pârși, arici au blocat prea multe investiții importante în România ultimilor ani. Iași-Bacău-Brașov se poate executa mai repede, este mai ușoară din punctul de vedere al mediului, haideți să nu mai existe această dispută în interiorul Moldovei. Noi am făcut întotdeauna apel la calm, Moldova are nevoie de o autostradă, nu două-trei pe hârtie, ci de una cu un contract de finanțare și să înceapă execuția”.

„În 2020 vom vedea pe unde o apucăm spre Viena”

Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor: „În Masterplanul de Transport există atât autostrada Ungheni-Iași-Târgu-Mureș, cât și Bacău – Brașov, în etape diferite, prima în exercițiul financiar până în 2020, cealaltă din 2020. Ceea ce a făcut dl. ministru Felix Stroe (ministrul Transporturilor – n.n) cu BERD este că au contractat mai repede lucrări premergătoare proiectului privind autostrada Bacău-Brașov, astfel încât dacă toate aceste etape vor fi depășite – pentru că și acestea cer timp și bani – până în 2020, pe următorul exercițiu financiar, din 2020 încolo, să poată începe lucrările. Asta nu exclude ca proiectul Iași – Târgu Mureș să continue… așa cum continuă și așa cum este început de mult, adică unele tromsoane blocate de anchete DNA, alte tronsoane blocate de chestiuni de mediu, alte tronsoane neîncepute. Memorandumul și finanțarea stabilită cu BERD nu încurcă dezvoltarea naturală a acelui proiect. Varianta cealaltă, care înglobează și Bacăul, a fost abordată de o altă manieră, astfel încât să fie pregătită atunci când este prevăzută în Masterplan. Mai mult decât atât, sumele pe care le va cheltui BERD în îndeplinirea condiționalităților legate de proiectare și pregătire vor fi deductibile din exercițiul financiar care începe în 2020. Deci, mesajul corect este că un proiect nu exclude pe altul, însă fiecare cu viteza lui. În 2020 vom vedea pe unde o apucăm spre Viena.”