Ministrul Lucian Șova cere „CEX urgent” pentru tranșarea conflictului Tudose-Dragnea. Ce părere are șeful Comunicațiilor despre restructurarea Guvernului

Un membru al Cabinetului Tudose cere organizarea de urgență a CEX PSD, pentru a se analiza propunerile premierului de restructurare a Guvernului României. Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, declară că numai partidul poate tranșa disputele privind guvernarea.

Inițial, ședința CEX a fost programată pentru finalul lunii ianuarie 2018, însă tot mai mulți lideri social-democrați cer devansarea întâlnirii, pentru rezolvarea tensiunilor dintre premier și conducerea PSD.

„Dacă ceva merge nu ar trebui stricat”

„Susțin convocarea de urgență a CEX, iar cel mai bine ar trebui să fie luni (15 ianuarie 2018 – n.n)”, a declarat ministrul Lucian Șova, pentru Ziarul de Bacău. Scopul principal este „tranșarea problemei privind restructurarea Guvernului”. Referitor la intenția premierului Tudose de a schimba structura Cabinetului, ministrul băcăuan a afirmat că „dacă ceva merge nu ar trebui stricat”.

În opinia ministrului Lucian Șova, partidul are tot dreptul să ia decizii referitoare la Guvern: „Apreciez că doar PSD, în orice condiții, are singurul și cel mai legitim cuvânt în tranșarea oricăror probleme privind guvernarea, numirile și revocările membrilor Guvernului. Partidul are un program de guvernare și are dreptul să evalueze îndeplinirea acestuia și performanțele Executivului”.