Miercuri, 18 septembrie 2019, se reia furnizarea apei potabile în municipiul Onești

In urma reluarii pomparii apei de catre CRAB pe conducta de aductiune DN 800 mm, Statia Tratare Darmanesti-Tg.Ocna-Onesti, la ora 18,20 a inceput sa curga apa in rezervorul Cuciur de unde este alimentat tot orasul Onesti. La ora actuala, debitul asigurat este de aproximativ 170 mc/h, mult mai mic decat debitul normal de 500 mc/h. In aceasta situatie, nivelul minim de pompare a apei inspre oras, in rezervorul Cuciur, va fi atins in cursul diminetii de maine, 18 septembrie 2019.

Având in vedere debitul mult mai mic asigurat, precum si ora târzie de intrare a apei in rezervor, RAJA SA preconizează reluarea furnizării apei potabile in municipiul Onesti mâine dimineața, începând cu ora 08,00.

Asiguram inca o data, toti abonatii din Onesti, ca pe tot parcursul nopții echipele de intervenții vor monitoriza in teren atât starea tehnica a conductelor cât si debitele de intrare, iar imediat ce se va asigura nivelul minim de pompare din rezervorul Cuciur, echipele noastre vor efectua manevrele de vane pentru reluarea alimentarii cu apa a municipiului Onesti, in conditiile tehnice si de calitate prevazute de lege.

Va multumim pentru intelegere si va cerem scuze pentru disconfortul creat!