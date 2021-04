Mici sfaturi pentru aranjamente florale deosebite

Florile au capacitatea de a infrumuseta o incapere si de a contura o atmosfera vesela, colorata si inmiresmata.

O simpla floare poate aduce un plus estetic urias. Un aranjament floral facut cu atentie insa, poate schimba intreaga perspectiva a unei incaperi. Este motivul pentru care firmele de aranjamente florale sunt foarte apreciate in cadrul celor mai importante evenimente din viata noastra: nunti, botezuri, evenimente culturale etc..

Cum faci cel mai frumos aranjament floral?

Nu trebuie sa astepti urmatoarea nunta pentru a te bucura de un aranjament floral perfect. Un buchet de flori colorate pus intr-o vaza frumoasa poate sa aduca frumusete si vitalitate in living, birou, bucatarie sau dormitor.

Oricine poate sa creeze un aranjament floral perfect, atata vreme cat are la dispozitie flori, cateva accesorii si cateva informatii utile.

Alegerea florilor

Primul pas in obtinerea unui aranjament floral perfect este alegerea florilor. Poti merge intr-o florarie si poti achizitiona flori cat mai variate ca marime, culoare, textura si lungimi. Poti gandi fie buchete curcubeu, cu zeci de culori, fie buchete intr-o singura culoare, eventual in mai multe nuante.

Pregatirea florilor

Odata alese florile, acestea trebuie sa fie pregatite, in asa fel incat sa reziste cat mai mult timp. Cel mai bine este sa le pui intr-o vaza cu apa calduta, amestecata cu conservant floral. Exista mai multe variante de corsevanti florali pe care ii poti achizitiona direct din florarii. Daca nu ai la indemana un conservant, poti folosi apa amestecata cu zahar.

Pentru a absorbi cat mai bine conservantul, florile trebuie sa fie taiate la un unghi de 45 de grade si lasate in apa pentru cateva zile.

Pregatirea aranjamentului

Pentru obtinerea aranjamentului dorit vei avea nevoie de cateva accesorii: manusi de cauciuc, cutit, foarfeca, banda si vase in care florile vor putea fi prezentate cat mai bine. Cu aceste accesorii simple poti incepe sa efectuezi cativa pasi importanti:

Alege forma pe care o va avea buchetul;

Taie tulpinele florilor, in asa fel incat sa aiba dimensiunile perfecte pentru forma aleasa;

Incepe sa formezi buchetul, cu florile mari spre centru si cele mici spre exterior;

Completeaza buchetul cu diverse accesorii ( tulpini, betisoare, plante verzi ) pentru a acoperi golurile si a obtine o imagine cat mai compacta;

Nu uita de decoratiuni. Alaturi de flori, poti folosi margele, pene, panze, elemente de plastic sau elemente din lemn. Secretul unui aranjament floral perfect sta, de cele mai multe ori, in decoratiuni.

Dupa ce ai obtinut aranjamentul dorit, tot ceea ce ai de facut este sa il ingrijesti. Pentru asta, trebuie sa tii florile departe de lumina directa a soarelui sau de calorifere, poti schimba apa, adaugand mereu noi doze de conservant si poti taia, din cand in cand, tulpinele florilor.

Daca esti la primul aranjament este posibil sa nu fie perfect din prima. In timp vei invata micile secrete si vei putea transforma fiecare buchet de flori intr-o adevarata opera de arta.