Meseria de asistent medical și importanța formării profesionale continue

Exista o multime de motive serioase pentru a urma o cariera in asistenta medicala, dar este oare acesta meseria potrivita pentru tine? In calitate de asistent medical vei avea un rol important in viata oamenilor, oferindu-le ingrijire, intelegere si compasiune, de aceea trebuie sa fii convins ca esti pregatit sa faci fata provocarii pe care aceasta meserie o ridica.

Fara doar si poate, nursingul este o profesie nobila. Este, de asemenea, o meserie despre care se spun multe lucruri. De la miturile legate de responsabilitatile propriu-zise ale unui asistent medical, la disponibilitatea locurilor de munca si salarii, aceste opinii preconcepute afecteaza atat perceptia pacientilor, cat si pe cea a studentilor care se pregatesc sa profeseze in domeniu.

Poate una dintre prejudecatile cel mai des intalnite legate de aceasta profesie provine dintr-o intelegere eronata a indatoririlor unui asistent medical, care este privit ca simplu executant al unor tehnici dictate si supravegheat de medic.

Adevarul este ca aceasta meserie necesita o pregatire intensiva si foarte multe ore de practica pentru ca, pana la urma, asistentul medical este cel care supravegheaza si monitorizeaza progresele pacientului, iar in situatiile critice, atunci cand medicul nu este disponibil, el este cel care are putere de decizie si poate interveni pentru binele pacientului sau. Prin urmare trebuie sa fie pregatit in orice imprejurare.

In acest sens, un asistent medical generalist este scolit pentru a face fata situatiilor de prima urgenta in care trebuie sa raspunda prompt si sa acorde un prim ajutor cat mai competent. In fata urgentei acesta trebuie sa cunoasca bine si corect ce are de facut, fara lipsuri si fara erori, indiferent cat de minore.

Cartea de capatai care ofera practicienilor din domeniu un mijloc de a-si pastra si imbunatati teoria si practica nursing este ”Urgentele medico-chirurgicale” de Lucretia Titirca.

Lucrarea este bazata pe o vasta bibliografie, ceea ce usureaza mult studiul asistentilor medicali care nu au la indemana atat de multe materiale si care, prin intermediul acestei carti, au acces la un instrument de perfectionare, indispensabil in activitatea lor.

Nursingul este o ocupatie care implica un angajament permanent fata de procesul de invatare, ceea ce inseamna ca, daca vrei sa fii asistent medical, ar fi bine sa ai un apetit mare pentru studiul continuu.

Acest lucru te va ajuta sa ramai la curent cu noutatile intr-un domeniu care se schimba permanent. Fie ca este vorba de o boala noua sau de un tratament descoperit recent, ca asistent medical, ai de invatat ceva nou in fiecare zi.

“Urgentele medico-chirurgicale” de Lucretia Titirca este un instrument de nadejde, actualizat conform noutatilor din domeniu si vine in intampinarea cursantilor din scolile sanitare postliceale, asistentilor medicali, profesorilor de nursing si practicienilor, cu toate acele elemente educationale si abilitati practice necesare asigurarii ingrijirilor medicale de urgenta adresate pacientilor in etapa premergatoare spitalizarii.

Chiar daca competentele dobandite prin experienta au o importanta capitala, ele pot lipsi bolnavul de ameliorarile terapeutice aduse de progresele continue ale stiintei medicale. De aceea, pentru completarea cunostintelor fiecarui cadru mediu, lucrarea ”Urgentele medico-chirurgicale” este deosebit de utila, raspunzand acestor imperative.

Cu cat aceste masuri vor fi aplicate mai prompt si corect, cu atat cresc mat mult sansele de viata ale bolnavului de urgenta.