Mesajul deputatului PNL Mircea Fechet, cu ocazia Sărbătorilor Pascale

Deputatul PNL Bacău Mircea Fechet a transmis un mesaj pe pagina de Facebook către toți credincioșii care sărbătoresc zilele acestea Paștele. Fostul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor a vorbit despre perioada grea pe care o traversăm și despre cum comportamentul responsabil al românilor a contribuit la panta descendentă pe care se află acum pandemia. Parlamentarul liberal spune că anul acesta avem speranța că, în curând, ne putem întoarce la normalitate.

„Paștele este despre bucuria lucrurilor simple, despre pace sufletească, iertare, dar și despre a fi alături de cei dragi. Din păcate, pentru al doilea an la rând, Sărbătorile Pascale le petrecem într-o perioadă grea, în care virusul care ne-a schimbat viața acum mai bine de un an este încă printre noi și este la fel de periculos.

Nu a fost ușor nimănui să se adapteze noilor reguli, dar marea majoritate dintre noi am făcut-o și am pus sănătatea noastră și a celor din jur înaintea altor nevoi. Am înțeles riscurile acestei pandemii și că putem să ne întoarcem la normalitate doar dacă rămânem distanțați o perioadă și dacă respectăm măsurile sanitare.

Din punctul meu de vedere, un astfel de comportament altruist și responsabil este cel mai bun exemplu pentru cum ar trebui să fim în perioada aceasta sfântă. Am avut grijă de cei dragi și, deși poate nu ne-am întâlnit fizic, am fost mai apropiați decât niciodată. Și eforturile noastre se văd, pandemia pare să fie pe un ritm descendent, ceea ce ne dă speranță că foarte curând vom reveni la viețile noastre așa cum eram obișnuiți.

Vă urez, așadar, ca zilele acestea să le petreceți în liniște și pace, cu gânduri bune și generozitate în suflet! Să aveți multă sănătate și multe împliniri! Paște fericit tuturor!”, este mesajul integral al deputatului Mircea Fechet.