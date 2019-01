Luna ianuarie – momentul ideal pentru planuri de viitor în amenajările interioare și exterioare

Prima luna a anului vine, de obicei, cu rezolutii in diferite domenii ale vietii, pentru anul ce tocmai a inceput. In timp ce unele persoane isi doresc sa adopte un stil de viata mai sanatos sau sa calatoreasca mai mult decat au facut-o pana acum, altele se gandesc serios la schimbari majore, precum un alt loc de munca ori renovarea completa a locuintei.

Desi o renovare ca la carte este greu de facut in prima luna a anului, din cauza temperaturilor scazute, acest lucru nu inseamna ca nu pot planifica, din timp, ceea ce vor sa schimbe odata cu venirea primaverii. De fapt, este ideal ca planurile pentru amenajarile interioare sau exterioare sa fie gandite si puse la punct cat mai devreme, pentru ca, in acest fel, persoanele au posibilitatea de a lua cele mai bune si mai informate decizii!

Daca vrei sa schimbi aspectul locuintei tale, incepe planificarea chiar din ianuarie!

Fie ca vrei sa oferi casei tale un aer proaspat, fie ca vrei sa amenajezi o singura incapere pentru a o face mai practica sau mai frumoasa, nu trebuie sa astepti pana in ultima clipa pentru a te apuca de treaba! Acordandu-ti o perioada mai mare de gandire, ai ocazia sa descoperi idei interesante si sa alegi cele mai potrivite materiale sau piese de mobilier, care iti vor garanta un rezultat pe masura asteptarilor! In caz contrar, poti fi nevoit sa amani renovarea pentru ca nu ai inca o imagine clara asupa felului in care vrei sa arate totul in urma procesului de amenajare sau pentru ca nu gasesti toate lucrurile pe care ti le doresti.

Ce schimbari necesita un timp de gandire?

· Reorganizarea spatiului

In cazul in care iti doresti sa ai parte de mai mult loc intr-una dintre incaperile casei, este necesar sa regandesti asezarea mobilierului (ori inlocuirea acestuia) si organizarea intregului spatiu. Acest lucru poate fi valabil cu privire la orice camera, dar in special la cele de dimensiuni reduse. Din fericire, in mediul online, poti descoperi o multime de idei pentru holurile mici, dormitoare, bucatarii sau sufragerii, din care te poti inspira!

Daca alegi sa schimbi mobila pe care o ai pentru a achizitiona una mai practica sau daca realizezi ca pentru a se potrivi cu dorintele tale, aceasta trebuie facuta pe comanda, este bine sa ai indeajuns de mult timp la dispozitie pentru ca piesele sa fie gata la timp!

· Schimbarea pardoselii

Acest proces nu numai ca este in sine unul indelungat, dar si alegerea materialului si a modelului potrivit poate dura destul de mult. Asadar, daca ai stabilit deja perioada in care vrei sa faci aceasta schimbare, trebuie sa te asiguri ca incepi, din timp, cautarea produselor ideale. De asemenea, odata cu inlocuirea pardoselii vechi, ai ocazia sa faci si alte transformi in respectiva incapere: de la culoarea peretilor, pana la reasezarea mobilierului, poti profita de acest moment pentru a obtine o camera total diferita!

Cele mentionate sunt principalele schimbari pentru care persoanele prefera sa faca planuri din timp, dar exista si altele care necesita o perioada de gandire, precum schimbarea culorii peretilor, adoptarea unui nou stil de design interior, finisajele exterioare ale casei sau amenajarea curtii si a gradinii.

Anunțuri publicitare