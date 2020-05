Lucrările edilitare din Dărmănești nu au fost întrerupte în starea de urgență

Prefectul Liviu Miroșeanu s-a întâlnit cu primarul Toma Constantin în orașul Dărmănești, unde a discutat despre chestiuni concrete întâlnite la nivelul comunității. În cadrul întâlnirii, primarul a prezentat două categorii de proiecte finanțate cu fonduri europene, naționale cât și locale.

Primul set de proiecte este cel la care se lucrează în prezent: asfaltarea unui drum în cartierul Lapoș (în valoare de 5.400.000 de lei, finalizat în proporție de 70%); modernizarea școlii din cartierul Lapoș (finalizat în proporție de 70-75%); reabilitarea termică a 100 de apartamente (finalizat la 1 mai); reparații capitale la un pod peste râul Uz; amenajarea unui parc în centrul orașului.

Cea de-a doua grupă de proiecte este cea pentru care urmează să se emită ordinele de începere a lucrărilor: asfaltarea străzilor Poiana și Teiului, proiect în valoare de 2.500.000 de lei; reparații capitale pentru 7 străzi, proiect în valoare de 5.000.000 de lei.

Cu privire la aceste proiecte, primarul Constantin Toma a ținut să adauge: „Avem în derulare în acest moment, în orașul Dărmănești, mai multe proiecte din fonduri naționale și locale, proiecte care, pe toată durata stării de urgență, nu au fost oprite, echipele de constructori fiind prezente în teren… Mai există un alt lot de proiecte care așteaptă emiterea ordinelor de începere a lucrărilor…Practic, n-am avut nicio zi în care noi să nu lucrăm pe raza orașului Dărmănești, fie că vorbim de noi, ca autorități locale, cât și de constructorii care lucrează la acest proiect”.

„Așa cum am mai spus, mă bucur să văd că, în județul nostru, nu se vorbește numai de coronavirus și că unii primari au înțeles să se ocupe, în continuare, de bunăstarea localităților pe care le administrează. La Dărmănești, am fost plăcut surprins să constat că echipa condusă de primarul Toma Constantin s-a luptat și a atras atât de multe fonduri în oraș. În plus, a știut să-și gestioneze foarte bine bugetul local pentru a putea efectua lucrări importante și cu finanțare locală. Este un exemplu de bună practică administrativă care trebuie promovat”, a declarat, la rândul său, prefectul Liviu Miroșeanu.