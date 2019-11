Lucrări de remediere a unei defecțiuni apărute pe conducta Dărmănești – Târgu Ocna – Onești

Conform comunicatului nr. 13584/ 26.11.2019 inregistrat la Centrul Zonal Onesti RAJA S.A. cu nr. 5234/ 26.11.2019, S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ne informeaza ca in data de 28.11.2019, incepand cu ora 08.00, se vor executa lucrari de remediere a unei defectiuni aparute pe conducta de transport Darmanesti- Targu Ocna-Onesti.

Durata estimata a remedierii avariei este de aproximativ 16 de ore ( golirea tronsonului aproximativ 2 ore, lucrarea de interventie aproximativ 4 ore si durata de reumplere a tronsonului aproximativ 10 ore).

SC. RAJA S.A. ONESTI a intreprins toate masurile necesare astfel incat, pe toata durata acestei interventii sa nu opreasca furnizarea apei catre locuitorii municipiului Onesti, avand la aceasta ora rezerva de avarie asigurata la nivel maxim.

S.C. RAJA S.A. mentine o legatura permanenta cu lucratorii CRAB, astfel incat sa fim la curent cu stadiul lucrarilor. In situatia in care lucrarile de remediere a avariei se prelungesc peste limita de timp anuntata, S.C. RAJA S.A. a luat in calcul furnizarea apei dupa un program care va fi anuntat din timp.