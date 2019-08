Lucrări de peste 53 milioane euro, din fonduri europene, la Onești. RAJA scoate la licitație modernizarea infrastructurii de apă

Municipiul Onești va fi „răscolit” de una dintre cele mai mari investiții care se fac în județul Bacău din fonduri europene. La doi ani de la preluarea rețelei ciuruite a orașului, RAJA Constanța se pregătește să lanseze licitații de peste 53 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată. Potrivit conducerii operatorului, dacă nu sunt contestații, 36.000 de locuitori vor resimți din primăvara viitoare „disconfortul” provocat de primele excavatoare.



RAJA Constanța a aniversat festiv doi ani de activitate în municipiul Onești, printr-o dezbatere cu aleși locali, ziariști, șefi de asociații de locatari. Au participat Felix Stroe – directorul general al companiei, Nicolae Gnatiuc – primarul municipiului Onești, Andrei Chivu – directorul Direcției monitorizare proiecte din Ministerul Fondurilor Europene, alte persoane din conducerea RAJA și Fichtner, consultantul proiectului.

„A fost un interval relativ scurt, dar benefic pentru municipiul Onești. S-au făcut mari pași înainte, dar au fost și neîmpliniri. Am venit cu un program investițional ambițios, iar de la 1 iulie 2017 furnizarea apei a devenit permanentă. Am făcut investiții mari și, pentru că acum 2 ani municipiul Onești nu era în Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), am cheltuit din fonduri proprii”, a spus directorul general, Felix Stroe.

Din iunie 2017, în Onești se furnizează apă 24 de ore din 24, renunțându-se la programul de 6 ore zilnic. Pentru aceasta, compania a cheltuit 3,7 milioane de euro în modernizări și înlocuiri de rețele.

„Vrem ca sistemul de apă și canalizare din Onești să fie cel mai modern din România”

Proiectul POIM gestionat de RAJA are o valoare de peste 53 de milioane de euro și a fost întârziat 11 luni de birocrația pe care consultanții de la Fichtner nu au avut abilitatea să o depășească. În cadrul proiectului, sunt prevăzute o nouă sursă de apă, o nouă stație de tratare a apei, o nouă stație de epurare a apelor uzate și un nou rezervor de apă potabilă. De asemenea, două dintre rezervoarele existente vor fi reabilitate, la fel ca 30 de km de rețele de distribuție și 30 de km de canalizare. Se vor adăuga 7 km de conductă nouă, 4 noi stații de pompare a apei potabile și 11 stații noi de pompare a apei uzate.

„Acum, avem speranța că în jurul datei de 25 august putem lansa licitația în sistemul electronic, SICAP. Se știe că legea permite și contestații la astfel de licitații, însă important este că am ajuns la etapa de acum. Sper că din iarna acestui an sau primăvara anului viitor, vom începe lucrările la stația de epurare, la acumularea de apă. Durează, pentru că se pot depune contestații. Sperăm să putem termina într-un an și jumătate acest proiect. Vrem ca sistemul de apă și canalizare din Onești să fie cel mai modern din România”, a declarat Stroe.

Prezent la întâlnire, primarul Nicolae Gnatiuc s-a declarat mulțumit de activitatea RAJA: „Unii au uitat de programul redus de furnizare a apei în Onești, pe care îl aveam acum doi ani, de câte trei ore dimineața și seara. Acum, cu RAJA la noi, beneficiem de condiții decente de alimentare cu apă și canalizare. Prețul plătit e mare? Eu zic că nu!”.

În final, Gnatiuc a apreciat că RAJA este o companie de „nota 10”, referindu-se la faptul că, la nivel național, tarifele practicate de acest operator sunt pe locul al zecelea.

Vom reveni cu detalii despre planurile RAJA în Onești, dintre care unele au legătură cu CRAB, furnizorul băcăuan de apă.