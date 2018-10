Lucian Șova, ministrul Transporturilor, declarații la Antena 3 după respingerea moțiunii simple care l-a vizat

Lucian Șova, ministrul Transporturilor, este invitat în această seară la Antena 3, în emisiunea moderată de Radu Tudor, la puțin timp după respingerea unei moțiuni simple inițiate de partidele din opoziție.



Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Lucian Şova, intitulată „România sub orânduirea PSD – Ruşinea Europei la infrastructura de transport”, a fost respinsă marţi, în plenul Senatului.

În favoarea moţiunii s-au exprimat 40 de senatori, 64 au fost împotrivă şi 8 s-au abţinut. Votul a fost secret cu bile.

Cei 35 de iniţiatori, senatori PNL şi USR, susţineau în textul moţiunii că ministrul Transporturilor „a adus în stare de dezastru sectorul rutier şi calea ferată din România” şi atrăgeau atenţia asupra realităţilor care generează zilnic blocaje în trafic în aproape toate localităţile din ţară, dar mai cu seamă în municipii şi oraşe.

Semnatarii moţiunii au cerut, în timpul dezbaterilor din plen, demisia ministrului Şova.

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat în timpul dezbaterilor că un ministru nu este „şef de şantier” şi că a redus birocraţia.

„Un ministru nu este şef de şantier. Mulţi dintre predecesorii mei au preferat să stea pe şantiere, rezultatele le vedeţi. În cele opt luni de zile am emis peste 1400 de Hotărâri de Guvern, acte normative, ordine de reglementare, pentru a debloca procedurile administrative. Am fost acuzat de birocraţie, birocraţia am redus-o şi am desfiinţat-o în Ministerul Transporturilor. Acest luru se face din biroul ministrului începând de la ora 8:00 dimineaţa până la 8:00 seara. Vă aştept la mine la birou”, a afirmat în timpul dezbaterii moţiunii din Senat, ministrul Transporturilor, Lucian Şova.

Acesta a susţinut că până la sfârşitul termenului, România va absoarbe toţi banii europeni.

”Se vorbeşte de fonduri europene şi de lipsa proiectelor. Totuşi, sunt acte oficiale, avem 77 de cereri de finanţare depuse la Comisia Europeană, care însumează 7,5 miliarde de euro. 52 au fost aprobate. Cum poate cineva să pretindă că mai există vreun risc să nu consumăm toţi banii europeni? Până la sfârşit România va absoarbe toţi banii..”, a adăugat ministrul Lucian Şova.

Declarații la Antena 3

Ministrul Șova a prezentat la Antena 3 o hartă cu locurile în care se lucrează efectiv pe unele loturi de autostrăzi. Demnitarul a vorbit despre achizițiile publice pentru construcția drumului expres Craiova – Pitești, pentru care contractele se vor semna în viitorul apropiat. Amintim, un tronson a fost câștigat de omul de afaceri Dorin Umbrărescu.

Șova a explicat că, în principal, drumul expres este ca o autostradă fără bandă de rezervă și care poate fi transformat, în funcție de exigențele de trafic, în autostradă.



Lucian Șova a vorbit și despre drumul expres Ploiești-Pașcani (autostrada A7): „Acel drum de la Nord la Sud este deja adjudecat pentru proiectare. A existat o controversă dacă să fie autostradă sau drum expres. Am avut grijă ca șoseaua să fie definită în Masterplan ca drum de mare viteză, pentru ca să-i lăsăm pe cei care fac studiile de fezabilitate să spună dacă va fi drum expres sau autostradă”.

