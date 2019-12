Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, replică la atacurile de la Iași: „Te numești Corina Crețu «HABARNAM»!”

Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, a replicat în această seară, după atacurile Corinei Crețu, europarlamentar de la Pro România și fost comisar european. Aceasta a susținut la Iași că, în 2017, ar fi avut o discuție cu ministrul Lucian Șova, pe tema Autostrăzii A8. În realitate, Șova nu era ministru al Transporturilor în 2017.



Europarlamentarul Pro România Corina Creţu a pretins că în 2017, când era comisar european, i-ar fi spus ministrului Transporturilor, Lucian Şova, că sunt bani europeni pentru studiul de fezabilitate la autostrada Iaşi-Târgu Mureş, însă ministrul i-ar fi răspuns: „Trebuie să vorbesc cu Liviu“.

Într-o postare intitulată „Ipocrizie/nepricepere! Te numești Corina Cretu «HABARNAM»!”, deputatul Lucian Șova o ironizează pe Corina Crețu: „Atât cât am fost ministru al Transporturilor în 2017, tot atâta minte și pricepere are doamna Crețu la fonduri europene și altele!”:

Mai bine să spună românilor de ce a rupt cu mâna ei proiectul metroului București – Otopeni în două și a aprobat finanțarea proiectului doar până la Mall Băneasa. De ce am fost nevoiți, eu și o întreagă delegație să ne certăm pe acest proiect cu funcționarii doamnei Crețu, ea lăsându-ne singuri în birou pentru că a plecat la fumat. Iar eu am martori și memorie că ea era comisar în 2018.

Eu nu fac SF-uri pe vorbe și ochi frumoși. Am făcut o analiză multicriterială, începută în mai 2018 și terminată în decembrie 2018 cu BEI-Passa, validată de Jaspers, pe care am trimis-o la Bruxelles. Constat că dna. Crețu habar nu are de acest lucru.

Am prins în proiectul de buget 2019 refacerea SF-ului pentru Iași – Tg. Mureș dar și SF + PT pentru Bacău – Brașov, singura autostradă ce va putea fi realizată între Moldova și Transilvania vreodată.