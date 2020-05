Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor: Autostrada Brașov-Bacău (A13) face pași siguri către materializare

Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, a comentat unele afirmații făcute într-un interviu pentru Hotnews de Mariana Ioniță, noua directoare generală a CNAIR.

„Când am plecat de la Ministerul Transporturilor am anunțat, clar și răspicat, că A13 Bacău – Brașov se va face, fiind un proiect ireversibil. Să nu uităm că acest proiect este expresia singurei analize științifice privind conectivitatea Moldovei cu Transilvania, prezentată în decembrie 2018. Afirmația mea s-a bazat pe datele din analiza BEI – PASSA, însușită de Jaspers, consultantul agreat al Comisiei Europene, care certifică acest fapt: că A13 Bacău – Brașov e singura soluție de a lega prin autostradă cele două provincii istorice românești”, a afirmat deputatul Șova.

Fostul ministru a remarcat că și noua conducere a CNAIR a ajuns la acceași concluzie. Directoarea generală, Mariana Ioniță, a apreciat că A13, Brașov-Bacăpu „este foarte bine gândită și va fi ușor de implementat”.

„Nu este singurul proiect de infrastructură bine gândit cât am condus Ministerul Transporturilor, dar cu siguranță că A13 va fi mult mai ușor de implementat decât A8 Tg. Mureș – Iași, care este doar o autostradă electorală cu care cei de la PNL i-au mințit pe moldoveni pentru a le lua voturile. Și atât. Ceea ce am făcut noi în timpul «relei» guvernări PSD, am făcut bine și cu simț de răspundere: iată că acum, CNAIR anunță că urmează semnarea contractului cu proiectantul de pe A13 Bacău – Brașov. Din păcate, la mai mult de un an de la lansarea licitației – Guvernul PNL și Ministerul Transporturilor au tergiversat licitația, în mod evident, lungind nepermis procedura”, afirmă Lucian Șova.

În ciuda acestui impediment, continuă deputatul, A13 face pași siguri către materializare, „spre deosebire de promisiunile marca PNL de care s-a ales praful și care s-au împiedicat de rezervații naturale protejate sau de parcuri naționale”: