Lucian Iftene este noul director executiv al Poliției Locale Bacău. Cumătrul primarului Cosmin Necula, singurul candidat care a trecut probele de concurs

Primăria Bacău a organizat în aceste zile concursul pentru ocuparea postului de director executiv al Poliției Locale Bacău, rămas liber după scandalul în care a fost implicat fostul șef, Florin Ene. Acesta s-a urcat băut la volan și a provocat un accident cu mașina poliției, în Mărgineni.

În luna ianuarie 2019, în urma apariției imaginilor în Ziarul de Bacău, Ene a demisionat, „din motive de onoare”, locul său fiind luat de adjunctul Lucian Iftene. Temporar, acesta a îndeplinit și sarcinile de serviciu ale unui director executiv. Odată cu scoaterea la concurs a postului, Iftene s-a înscris în competiție.

Și-a grăbit interviul

„Au fost doi candidați la proba scrisă. Întrucât doar eu m-am calificat pentru interviu, doar eu l-am susținut”, a declarat Lucian Iftene, contactat telefonic. Deși potrivit calendarului de desfășurare a concursului, interviul urma să fie susținut abia ieri, candidatul ar fi solicitat ca acesta să fie programat mai devreme.

„Codul administrativ permite să soliciți susținerea unei probe mai devreme. Pentru că eram singurul calificat, am spus că nu mai este motiv să așteptăm și am dat proba vineri”, a lămurit acesta. Așadar, potrivit informațiilor publicate deja pe siteul primăriei, dis de dimineață, Lucian Iftene este „admis” pentru ocuparea funcției de director executiv al Poliției Locale.

O relație cu primarul Bacăului

Potrivit unor informații care circulă deja pe rețelele de socializare, Lucian Iftene ar fi și cumătru al primarului Cosmin Necula. Pe 1 iunie, primarul în funcție ar fi fost nașul de cununie al copilului lui Iftene. Șeful Poliției Locale a confirmat informația.

„Nu este conflict de interese, nu este nici un impediment. Nu există nici un fel de legături între noi. La concurs nici nu am dat ochii cu primarul, nu a fost în comisie. Pentru toate speculațiile și ce circulă în spațiul public, poate unii o să răspundă”, a declarat Iftene.

Cumătrul primarului a menționat și că din noua funcție își dorește, alături de colegi, „să ne facem treaba cât mai bine, în limitele legale”. Lucian Iftene este în Poliția Locală din decembrie 2017.

“Dacă cineva are suspiciuni, concursul poate fi contestat”

Pentru Ziarul de Bacău, primarul Cosmin Necula a precizat că între el și candidatul la șefia Poliției Locale nu este o relație de rudenie, deci nu se pune problema unui conflict de interese. Edilul s-a declarat conștient de comentariile de pe rețelele de socializare, referitoare la relația de „cumetrie” cu Iftene, pe care l-a pus șef interimar după incidentul cu fostul șef al instituției, Constantin Florin Ene.

„Nu sunt rudă cu domnul Lucian Iftene, doar mi-am ținut o promisiune pe care le-am făcut-o celor doi copii (mirilor – n.n) în urmă cu un an, când nu aveam cum să știu ce se va întâmpla cu directorul de la acea vreme al Poliției Locale. De altfel, în urmă cu un an, când le-am promis că-i cunun, le-am și spus că le va dăuna imaginii. Situația este speculată probabil de unele grupuri pe care dl. Iftene le-a deranjat. Dacă cineva are suspiciuni, concursul poate fi contestat”, a declarat primarul Cosmin Necula.

Ce spune șeful comisiei de examinare

Șeful comisiei de concurs a fost secretarul municipiului Bacău, Ovidiu Popovici. „Primarul nu face parte din nicio comisie de concurs și nu poate impune un candidat. Comisia pe care am condus-o a fost constituită conform legii, a fost inclusiv un reprezentant de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici”, a precizat Popovici.