Lucian Daniel Stanciu Viziteu, deputat USR: „Politicienii, fără comunitate, nu reprezintă nimic”

– Campania de strângere de semnături pentru inițiativa Fără penali în funcții publice s-a încheiat, urmează procesarea acestora și apoi depunerea. Ați înregistrat un mare succes în Bacău, care a fost secretul?

Lucian Daniel Stanciu Viziteu – Cunosc județul Bacău, îi cunosc pe băcăuanii mei și nu mi-am făcut nicio clipă probleme că nu vom strânge aceste semnături. Am strâns 45.294 de semnături la nivel de județ și peste 20.000 numai în municipiul Bacău. Ca o comparație, primarul Necula a fost votat de doar 19.000 de cetățeni. Județul Bacău este locul 3 la nivel național, după București și Cluj. Secretul a fost resursa umană care a ajutat la strângere, membrii USR, voluntari, simpatizanți. Fără ei, nu am fi reușit să ajungem la toți cei care au dorit să semneze.

– Reprezentați județul Bacău în Parlamentul României. Se simt reprezentați băcăuanii de dumneavoastră? Ați discutat cu ei?

Lucian Daniel Stanciu Viziteu – Sunt la primul mandat de parlamentar și fac parte dintr-un partid abia înființat. Nu pot invoca greaua moștenire, așa cum sunt obișnuiți cetățenii, sunt obligat să fiu onest. Dar am avantajul unui trecut curat. Am început să construim filiala USR Bacău, am reînceput întâlnirile de la sediul din George Bacovia 10 și am reluat audiențele cu cetățenii. Băcăuanii sunt încrezători în mine și le mulțumesc pentru sfaturi, dar mai ales pentru răbdarea pe care au avut-o. Nu vor fi dezamăgiți, deja le-am dovedit că putem schimba mentalitățile prin campania Fără penali.

– Sesiunea parlamentară care tocmai a început se dovedește a fi una dificilă. Între amnistii, coduri penale, suspendări și referendum, mai este timp pentru legi făcute pentru români?

Lucian Daniel Stanciu Viziteu – Majoritatea PSD-ALDE conduce Parlamentul României cu frâna de mână trasă pentru cetățeni, dar la turație maximă pentru interesele politicienilor coaliției. Suntem permanent în alertă, nu știm ce se va discuta la următoarea ședință de guvern, nu știm cine va mai fi audiat în vreo comisie sau ce modificări vor să treacă mâine. Totul se face netransparent. Este aproape imposibil să te mai ocupi de altceva când ai de urmărit atâtea fărădelegi pe care le pun la cale. De asta trebuie să plece! Să putem intra în normal și să facem politică pentru toți românii.

– Urmează doi ani electorali, patru runde de alegeri. Unde se află USR în această ecuație, a alegerilor și ce își propune?

Lucian Daniel Stanciu Viziteu – USR are ca obiectiv, în primul rând, nominalizarea unor candidați curați, cinstiți și pregătiți și ulterior, câștigarea alegerilor. Îmi doresc un scor bun în Bacău, începând cu alegerile europarlamentare, pentru a ne consolida poziția obținută după campania Fără penali. Bacăul merită mai mult decât a avut și cu siguranță mai mult decât ne oferă acum PSD. Este cea mai dezastruoasă administrație, totul împotriva cetățenilor. Au trecut 2 ani de când PSD și primarul Necula au preluat puterea. Nu numai în Bacău, la nivel național tot ei conduc. Și cu toate acestea, Bacău nu este o prioritate pentru ei. PSD nu are viziune și nu știe să conducă un oraș de anvergura Bacăului. Rezultatele se văd cu ochiul liber.

– Ce vă propuneți în continuare pentru Bacău?

Lucian Daniel Stanciu Viziteu – Proiectele mele pentru Bacău vor fi rezultatul unui efort comun, al unei echipe. Mi-am dorit să ajung în Parlament pentru a simți că munca mea contează cu adevărat. Atunci când nu sunt la Parlament, sunt pe teren, pe strada, la Cabinetul Parlamentar din strada George Bacovia 10, la întâlnirile cu cetățenii și la audiențe. USR este un partid născut din dorința cetățenilor de a schimba ceva, din nevoia de a avea o politică transparentă, funcțională și pentru oameni. Politica nu este o afacere în mâinile unui grup de oameni, cu atât mai puțin în mâinile unor penali. Banii trebuie să rămână la cei care îi produc, nu să ajungă la baronii din PSD. Așadar, îi aștept pe băcăuani alături de mine. Politicianul, fără oameni lângă el, fără comunitate, nu reprezintă nimic și nu poate crea nimic. Îmi doresc ca băcăuanii să ia parte la decizia politică și să-și facă vocea auzită. Și nu numai la vot. Trebuie să facem în așa fel încât cei care ne conduc să nu mai fie niște hoți.

sursa interviu: cabinet parlamentar deputat Lucian Daniel Stanciu Viziteu

