Lucian Bode, ministrul propus al Transporturilor, acuzat de ipocrizie de fostul ministru Lucian Șova, după audierea din Parlament

Guvernul PNL nu are proiectul autostrăzii Bacău – Brașov în programul cu care cere votul de învestire. Ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a susținut în cadrul audierii în comisiile reunite de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat că varianta Iași – Târgu Mureș trebuie să se facă indiferent de costuri, deși Bacău – Brașov este mult mai ieftină. Deputatul PSD Bacău Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, i-a pus mai multe întrebări lui Bode, dar acesta s-a eschivat.



În cadrul audierii, fostul ministru Lucian Șova i-a pus ministrului desemnat trei întrebări: „Care este cel mai dinamic șantier de infrastructură rutieră din România? Care este cea mai ieftină, scurtă, prietenoasă cu mediul, încărcată de trafic variantă de autostradă ce ar putea lega Moldova de Transilvania? Care este cea mai eficientă și rapidă legătură de transport călători între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni?”

Ministrul propus Lucian Bode a evitat să răspundă direct, dar a precizat că nu sunt importante costurile: „Obligația fiecărui ministru este să respecte legea, în România. Parlamentul a dat o lege, Președintele României a promulgat-o și Guvernul are obligația să o pună în aplicare, să găsească resurse, să finanțeze. Sigur, 312 km, 8.9 miliarde de euro o să vi se pară extrem de mult, dar pentru a uni Moldova de Transilvania și București, nu cred că putem vorbim despre nicio sumă ca fiind prea mare”.

Nu am fost mulțumit de răspunsul primit la cele trei întrebări pe care le-am pus, drept pentru care fac următoarele precizări:

1.Centura Bacău este cel mai dinamic șantier de infrastructură rutieră din România, nu numai pentru că antreprenorul este foarte bun, ci și deoarece administrativ, în plan local, s-au efectuat sute de acte administrative care să ofere front de lucru, iar politic, acest obiectiv a fost menținut de mine și colegii mei din PSD în atenția Guvernului și a opiniei publice. De asemenea, financiar, au fost asigurate resurse, au fost plătite toate facturile emise de constructor.

2.Răspunsul referitor la Autostrada Bacău-Brașov (A13) a fost cel puțin ipocrit, în sensul că, dacă există o lege pentru Autostrada A8, nu mai contează că aceasta ar putea costa 8 miliarde de euro.

De fapt, nicio lege nu va putea ține loc de buget, nicio lege nu va putea ține loc de acord de mediu și nicio lege nu o va putea face mai scurtă de 300 de km față de aproximativ 150 km, cât are A13, Bacău-Brașov.

3. Calea ferată de la Gara de Nord la Aeroportul H.Coandă. Nimeni nu observă că acest proiect definit de jurnalistul Radu Tudor – al cărui invitat am fost la o emisiune – ca fiind SF (Science Fiction), interpretare dată la termenul SF (Studiu de Fezabilitate), deja este în execuție avansată. Nu sunt mai mult de 15 luni, de când doar eu am vorbit despre acest proiect, timp în care, urmare a eforturilor mele și ale unei foi de parcurs pe care am făcut-o în așa fel încât NIMENI să nu o poată schimba, s-au făcut: licitația pentru SF + contract, obținerea autorizațiilor, certificatelor și avizelor de la instituții (Romatsa, Autoritatea Aeronautică, Primăria Otopeni, Consiliul Județean Ilfov etc), licitația și contractul de proiectare și execuție pentru dublarea liniei vechi de cale ferată; licitația și contractul de proiectare și execuție pentru segmentul liniei de cale ferată suspendată și pentru terminalul de la aeroport.

Aceasta este rețeta succesului în administrația publică, să știi ce vrei și să știi să faci ceea ce vrei. Nu am observat la colegii parlamentari USR/PNL/ALDE de Bacău o preocupare pentru promovarea proiectelor Variantei Ocolitoare Bacău și Autostrăzii A13 până acum, dar nu îi voi lăsa să uite – așa cum ar trebui să știe toți cetățenii de la Rădăuți la Râmnicu Sărat, de la Vaslui la Chimeș – că ținuturile lor se vor dezvolta doar dacă cea mai ieftină, scurtă, încărcată de trafic și prietenoasă cu mediul autostradă va lega Moldova cu Transilvania, de la Iași – Bacău – Onești – Brașov – Făgăraș – Sibiu.